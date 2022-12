Dwayne Johnson en Black Adam fait un bide

© Warner Bros.

Black Adam représente un énorme pari pour la Warner. Le DCEU a du mal à trouver une ligne directrice et Dwayne Johnson annonce ce film comme la phase 1 du renouveau de DC Comics. Malheureusement, le film représente un bide avec seulement 387 millions de dollars au box-office après 7 semaines d’exploitation selon Variety !

Le film DC ne serait pas rentable

Black Adam n’a pas été le succès attendu pour la Warner. Doté d’un budget de 195 millions de dollars, le film avec Dwayne Johnson n’a amassé que 387 millions de dollars au box-office. Ce bide est d’autant plus violent que le marketing aurait coûté entre 80 et 100 millions de dollars.

Pour être rentable, Black Adam doit atteindre environ 600 millions de dollars au box-office mondial selon des sources financières. Mais les experts du box-office pensent que le film ne va jamais atteindre ce score pour s’arrêter à 400 millions.

Variety précise que des sources de la Warner contestent ces chiffres en affirmant que Black Adam sera rentable. Le studio estime que les flux de revenus auxiliaires sont plus rentables qu’une courte exploitation au cinéma. Entendre par là ceux qui vont acheter/louer le film dématérialisé. La sortie sur les plateformes de streaming au bout de 33 jours au lieu de 75 précédemment (aux USA) réduit l’argent nécessaire pour relancer les campagnes marketing en vue d’un lancement numérique. Grâce à ces recettes, les sources de la Warner affirment que Black Adam va être rentable.

Black Adam marche moins que prévu

Qu’importe le score final de Black Adam, le constat reste le même. Dwayne Johnson n’est sans doute pas la machine de guerre capable de réanimer DC Comics. Un univers qui a encore du mal à trouver sa voie avec ses nombreuses reprises, projets annulés et multivers. Les discussions sur la possible rentabilité du long-métrage avec The Rock prouve que son box-office est au moins à la limite du bide. Reste à savoir si ce succès relatif ne va pas décourager la Warner qui a fait revenir Henry Cavill en Superman pour l’occasion.

