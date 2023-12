Echo Studio, une enceinte connectée haut de gamme avec Dolby Atmos et Alexa, à seulement 179,99 euros sur Amazon pour Noël

Les enceintes connectées sont nombreuses sur le marché mais les plus connues sont sans contexte celles d’Amazon. L’enceinte connectée Echo Studio propose de nombreux avantages qui devraient vous intéresser dont sa puissance et ses performances. Actuellement, chez Amazon, l’Echo Studio voit son prix chuter à 179,99 € au lieu de 239,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L’enceinte Echo Studio compatible avec Alexa est en promo chez Amazon

Si vous recherchez une enceinte connectée pour vous assister dans votre vie quotidienne, vous avez certainement trouvé votre bonheur. En effet, chez Amazon, cette enceinte Echo Studio voit son prix chuter de 25 %, autant dire qu’à ce tarif les stocks vont certainement très vite partir. Toutefois, avant de valider votre commande, voici plus de renseignements sur ce produit.

Comme les autres modèles, cette enceinte fonctionne via le wifi et le Bluetooth, en la reliant à votre réseau, elle va donc pouvoir contrôler votre maison. Grâce à elle et à sa compatibilité avec Alexa, vous pourrez donc contrôler votre éclairage, votre plateforme musicale, lui poser différentes questions et programmer votre routine afin de gagner du temps tous les jours.

S’il ne reste plus que quelques jours avant le passage du Père Noël, il est encore temps d’effectuer votre commande surtout si vous êtes un membre Prime. En sélectionnant ce cadeau, vous êtes certain de faire plaisir à votre proche qui aura une pensée pour vous chaque matin.

Toutefois, si vous avez un doute sur les caractéristiques de ce modèle, prenez quelques instants pour comparer les différents produits similaires en consultant notre comparatif des meilleures enceintes connectées, ainsi vous serez certain de faire le bon choix au meilleur prix.