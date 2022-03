Elden Ring : ce joueur imbattable en PvP terrasse tous ses adversaires

Depuis la sortie d’Elden Ring le mois dernier, les joueurs trouvent des manières de plus en plus créatives de profiter du Souls-like de FromSoftware. Ils s’amusent surtout avec l’Invasion, le mode PvP d’Elden Ring qui consiste à envahir la partie d’un ou de plusieurs joueurs pour les combattre. D’ailleurs, un joueur s’était fait passer pour un PNJ sous les yeux de son envahisseur qui ne s’en était pas rendu compte et l’avait ignoré.

Un build d’Elden Ring très puissant en PvP – Crédit : Adam Barker / YouTube

Un autre joueur du nom d’Adam Barker a inventé un build de « mecha » qui le transforme en véritable Terminator. Ce build extraordinaire ne sert pas à combattre les boss difficiles d’Elden Ring, mais plutôt à s’en prendre aux autres joueurs. En effet, Adam Barker envahit les parties des autres joueurs pour les terrasser avec son build. Il est ainsi presque imbattable en PvP.

Ce build d’Elden Ring est presque invincible en PvP

Adam Barker a posté ses exploits sur sa chaîne YouTube où il partage régulièrement des vidéos de Dark Souls ou d’Elden Ring. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, Adam Barker utilise une combinaison d’une fiole spéciale, de larmes, d’un objet consommable et d’une incantation légendaire.

Le joueur consomme d’abord un arôme appelé « Ironjar Aromatic » en anglais qui lui permet de transformer le corps de son personnage en acier. Ensuite, il se sert de la fiole de salut miraculeux avec deux larmes de cristal qui lui confèrent deux gros avantages. La larme secrète céruléenne réduit à zéro la consommation de PC (points de concentration) tandis que la larme « Crimsonwhorl Bubbletear » convertit tous les dégâts reçus en HP (points de santé). Enfin, Adam Barker se sert d’une incantation légendaire, celle des étoiles d’Elden. Cette incantation déclenche une pluie d’étoiles filantes dorées dévastatrices.

Le résultat de ce build est particulièrement impressionnant. Le joueur terrasse presque tous ses adversaires en seulement quelques secondes. Certains joueurs sont tellement surpris qu’on peut les entendre crier. Vers la fin de la vidéo, il n’a cependant pas survécu à trois joueurs qui maîtrisaient la magie. Enfin, Adam Barker a annoncé qu’il publiera prochainement une vidéo détaillant son build presque invincible pour le PvP.

