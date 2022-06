Elden Ring sur la Super Nintendo : découvrez ce demake bluffant ! (vidéo)

Elden Ring sur la SNES – Crédit : 64 Bits / YouTube

Un demake vise à recréer un jeu vidéo dans le style d’une console classique. Grâce au travail acharné de développeurs, certains peuvent être jouables comme ce demake de Mass Effect sur Game Boy Advance. D’autres sont simplement des vidéos animées. Dans les deux cas, les demakes ont la faculté de jouer sur la corde nostalgique des mordus de retrogaming.

La chaîne YouTube 64 Bits a déjà un bon nombre de demakes à son actif (God of War sur PS1, Monster Hunter sur Game Boy Colo). Cette fois-ci, les vidéastes se sont attaqués à Elden Ring en le transformant à la sauce 16 bits de la Super Nintendo Entertainment System aka la SNES désormais distancée par la Switch en matière de ventes. De nous faire faire un sacré saut dans le passé tout en nous raccrochant au présent, le titre de FromSoftware étant sorti il y a peu.

Elden Ring réinventé pour coller à la SNES

La vidéo de présentation s’ouvre sur une vue imprenable de l’Erdtree avant de dévoiler progressivement plusieurs zones et protagonistes phares du jeu. L’occasion de revoir Stormgate, l’un des premiers trolls rencontrés par les joueurs ainsi que Radahn, le Fléau des Astres. D’autres boss bien corsés sont également de la partie à l’instar de Godrick, Malenia et Astel qui ont donné bien du fil à retordre aux joueurs. D’autres références bien senties (« Félicitez le chien! ») ont été incorporées, regardez :

La vidéo met en scène une carte de l’Entre-Terre façon Legend of Zelda, le joueur devant la traverser pour atteindre un nouveau niveau. Les créateurs précisent dans la description s’être inspirés « des meilleurs RPG de la SNES comme Secret of Mana, Terranigma et Final Fantasy 6 ». On regrette simplement que ce Elden Ring 16 bits ne soit pas jouable tant il a l’air divertissant. Vous pouvez à la place vous rabattre sur le demake de Bloodborne version PS1.