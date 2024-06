Elden Ring : voici toutes les nouveautés du patch 1.12 avant la sortie de Shadow of the Erdtree !

Ça y est, Shadow of the Erdtree approche ! Pour l’occasion, FromSoftware déploie le patch 1.12 pour Elden Ring. Au programme, de nombreuses nouveautés en termes d’équilibrage pour préparer la sortie de l’extension.

Le patch 1.12 d’Elden Ring est disponible sur consoles et PC

Ce patch prépare la sortie de Shadow of the Erdtree avec de nombreux ajustements

FromSoftware signale un bug sous Steam Deck qui sera prochainement corrigé

Shadow of the Erdtree pointe le bout de son nez et à quelques heures du lancement de l’extension, Elden Ring bénéficie d’une grosse mise à jour 1.12. En plus de prendre en charge ce contenu additionnel, le patch ajoute quelques nouveautés pour les joueurs, notamment en termes d’équilibrage avec quelques cosmétiques.

Elden Ring 1.12 : quelles sont les nouveautés de la mise à jour ?

Pour faire simple, nous vous proposons une liste de toutes les nouveautés de la mise à jour 1.12 d’Elden Ring qui accompagne le lancement de Shadow of the Erdtree :

Elden Ring ajoute cinq nouvelles coiffures pour votre personnage que ce soit à la création, grâce au miroir destiné à modifier son apparence ou en allant voir Rennala.

pour votre personnage que ce soit à la création, grâce au miroir destiné à modifier son apparence ou en allant voir Rennala. L’inventaire a aussi été repensé avec un onglet permettant d’accéder aux objets que vous venez de ramasser ou si vous avez fermé trop rapidement une fenêtre contextuelle.

ou si vous avez fermé trop rapidement une fenêtre contextuelle. Un point d’exclamation est présent pour vous informer qu’il s’agit de nouveaux items .

. Pour les joueurs PC, il est possible d’ajuster le moment où votre verrouillage change de cible.

Elden Ring permet désormais d’ajouter un raccourci clavier pour ouvrir la carte.

Lorsque vous jouez en “new game plus”, tous les points d’invocations actifs sont transférés.

Depuis la carte, il est possible d’activer et de désactiver les points d’invocations séparément. Pratique pour éviter certains combats.

Pratique pour éviter certains combats. La zone de Mohgwyn Palace a aussi droit à des ajustement pour faciliter les invocations dans Shadow of the Erdtree.

Le cheval Torrent peut aussi être utilisé pendant le combat final d’Elden Ring.

Il y a également des ajustements en termes de PvP pour les joueurs d’Elden Ring avec le patch 12.1.

Les effets de folie et de sommeil ont un court délai de récupération après avoir été infligés à un joueur pour qu’ils ne soient plus appliqués en continu, sans pause.

après avoir été infligés à un joueur pour qu’ils ne soient plus appliqués en continu, sans pause. La manière dont les joueurs encaissent des attaques sans être interrompu a été ajustée.

a été ajustée. Les dégâts de certaines armes comme les épées de grande taille, les lances, les grandes lances, les poings et les griffes ont été ajustés. Tout comme certaines compétences populaires pour rendre les combats plus équilibrés.

Le patch 12.1 est dès à présent disponible pour Elden Ring sur consoles et PC, pensez à le télécharger. Avant de vous lancer dans Shadow of the Erdtree, assurez-vous d’atteindre le niveau recommandé par FromSoftware mais surtout de faire le nécessaire pour y accéder.

À noter que FromSoftware signale un bug sous Steam Deck. Si le système est inactif plus de cinq minutes, il est possible que les commandes ne fonctionnent plus. Une petite mise à jour corrective est prévue à une date ultérieure.