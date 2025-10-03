Elon Musk dépasse les 500 milliards de dollars, plus riche que 54 pays réunis

En franchissant la barre des 500 milliards de dollars, Elon Musk illustre à quel point la réussite d’un entrepreneur peut dépasser les limites individuelles pour rivaliser avec la richesse de pays entiers.

La fortune de Musk casse les records

Le magazine Forbes a annoncé le mercredi 1er octobre qu’Elon Musk, fondateur de SpaceX et patron de Tesla, avait temporairement dépassé un seuil impressionnant. Son patrimoine net a atteint 500,1 milliards de dollars avant de retomber à 499,1 milliards quelques heures plus tard.

Cet événement fait de lui l’homme le plus riche de la planète. Il dépasse largement Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, dont la fortune est estimée à environ 350,7 milliards de dollars. Derrière eux, on retrouve Mark Zuckerberg, patron de Meta, avec 245,8 milliards de dollars.

D’où provient la fortune d’Elon Musk ?

Elon Musk, né en Afrique du Sud et diplômé de l’université de Pennsylvanie, a connu une carrière rapide. Après avoir abandonné ses études à Stanford, il a vendu une première société de logiciels à Compaq en 1999 pour plus de 300 millions de dollars. Sa société suivante a fusionné avec PayPal, qu’il a ensuite quitté pour lancer SpaceX en 2002. Deux ans plus tard, il rejoignait Tesla, qui est aujourd’hui au cœur de sa fortune.

Le chiffre de 500 milliards de dollars, soit environ 425 milliards d’euros, est difficile à imaginer. Pour donner une idée, cette somme correspond à plus que le produit intérieur brut annuel de nombreux pays. C’est l’équivaut à l’addition des 54 pays ayant les PIB les plus modestes du monde, de Tuvalu au Monténégro en passant par la Somalie ou encore la Jamaïque. Avec un tel montant, Musk se placerait à la 43e place mondiale s’il était un État, entre le Kazakhstan (432 milliards d’euros) et le Chili (409 milliards d’euros). Cela signifie qu’il dépasserait même des pays développés comme la Norvège et l’Autriche.

Il faut préciser que cette énorme fortune n’est pas de l’argent directement disponible sur un compte. La richesse d’Elon Musk dépend surtout de la valeur de ses actions et de ses entreprises. Elle peut donc augmenter ou baisser selon les marchés financiers et les résultats de ses sociétés.

Le mois de septembre a été particulièrement favorable à Tesla, ce qui explique la hausse de son patrimoine. Mais ce chiffre peut varier rapidement. Forbes rappelle que cette estimation est calculée en temps réel, et qu’elle reflète la valeur des actifs à un moment précis.

Elon Musk est le premier homme à atteindre une telle fortune. Sa richesse n’est pas de l’argent disponible, mais elle est surtout investie dans ses entreprises. Malgré cela, ce chiffre a une grande valeur symbolique. Il montre la force des sociétés technologiques et leur poids dans l’économie mondiale.

Source : Cnews