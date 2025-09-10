Tesla change de cap, Elon Musk mise sur Optimus plutôt que sur ses voitures électriques

Elon Musk a récemment surpris tout le monde en affirmant que l’avenir de Tesla dépendrait en grande partie d’Optimus. Selon lui, près de 80 % de la valeur de l’entreprise pourrait bientôt être liée à ce projet. Cette déclaration montre que Tesla ne veut plus être seulement une marque de voitures électriques. L’entreprise veut aussi devenir un acteur important dans la robotique;

Crédit : Marcel Grabowski / UK Government

Depuis ses débuts, Tesla est connue pour ses voitures électriques et ses solutions d’énergie durable. Avec Optimus, son robot humanoïde en cours de développement, l’entreprise veut explorer une nouvelle direction. Elle ne veut plus se limiter à l’automobile et ambitionne d’investir dans des technologies capables de transformer aussi bien l’industrie que le quotidien des particuliers.

Dans le secteur automobile, Optimus pourrait jouer un rôle clé. Ce robot serait capable d’automatiser une grande partie de la production. Cela veut dire moins de coûts, plus de rapidité et une meilleure précision dans l’assemblage des véhicules. Si le projet réussit, les usines pourraient produire plus de voitures, plus vite et avec moins d’erreurs humaines.

Mais Elon Musk voit plus grand

Selon le PDF de Tesla, Optimus n’est pas pensé uniquement pour les usines. À terme, ces robots pourraient aussi être présents dans les foyers. Par exemple, ils pourraient aider pour les tâches ménagères à la maison, accompagner les personnes âgées et soutenir les soins quotidiens. L’idée est de permettre aux humains de gagner du temps en évitant les tâches répétitives et difficiles.

L’arrivée de robots comme Optimus pourrait transformer l’économie mondiale. Comme l’informatique l’a fait il y a plusieurs décennies, la robotique pourrait changer profondément notre manière de travailler. Beaucoup d’entreprises pourraient utiliser ces machines pour être plus efficaces.

Mais cette avancée soulève aussi des questions importantes. Que deviendront certains emplois si les robots font de plus en plus de tâches ? Comment garantir la sécurité des utilisateurs ? Et comment intégrer ces technologies dans notre vie quotidienne sans créer de problèmes ?

Si Optimus réussit, Tesla pourrait donc non seulement rester leader sur le marché des voitures électriques, mais aussi lancer une nouvelle ère où les robots deviendraient une partie importante de notre vie. Mais tout cela reste à prouver.

Source : Tesla Mag

