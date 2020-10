Elon Musk développe une fusée pour livrer des armes n’importe où dans le monde en 60 minutes

Elon Musk et l’armée des États-Unis s’associent pour mettre au point une fusée capable de transporter et livrer des armes à n’importe quel endroit du monde en seulement 60 minutes grâce à une vitesse fulgurante de 12 070 km/h.

La fusée Falcon 9 Heavy de SpaceX décollant depuis le centre spatial Kennedy – Crédit : SpaceX

L’entreprise spécialisée dans l’astronautique fondée par Elon Musk qui n’est autre que SpaceX vient de décrocher un très gros contrat avec l’armée américaine. L’objectif de leur collaboration est de développer une fusée destinée à un usage militaire. Elle serait capable de transporter et livrer des armes et du matériel n’importe où à la surface de la Terre en une heure.

Cette fusée pourrait transporter 80 tonnes d’armes entre la Floride et l’Afghanistan en seulement une heure

Après le décollage, cette fusée se déplacerait en orbite à 12 070 km/h avant d’atterrir. Elle serait capable de transporter 80 tonnes de cargaison. Pour vous donner une idée, cela correspond à la charge d’un Boeing C-17 Globemaster III. C’est un avion de transport militaire utilisé par les forces armées américaines. Cependant, sa vitesse maximale est de 950 km/h, soit plus de douze fois moins que celle de la fusée qu’Elon Musk développe.

Le projet de SpaceX et de l’armée américaine est totalement incroyable. Ce serait une véritable révolution dans le domaine du transport militaire. Un voyage de 12 315 km entre la Floride et l’Afghanistan pourrait ainsi être effectué en une heure. Par exemple, le même trajet requiert 15 heures de vol pour le C-17. Le général Stephen Lyons qui dirige le « US Transportation Command » a déclaré lors d’une conférence virtuelle que « Space évolue très, très rapidement dans ce domaine ».

SpaceX est très connu pour son partenariat avec la NASA. La société privée a déjà effectué le premier vol habité d’essai de sa capsule Crew Dragon fin mai. Le prochain objectif de SpaceX et l’agence spatiale américaine est le premier vol habité opérationnel de Crew Dragon auquel quatre astronautes prendront part le mois prochain. D’ailleurs, la fusée Falcon 9 qui transporte Crew Dragon en orbite a une charge maximale de 22 tonnes. La nouvelle fusée devra donc être bien plus puissante. De plus, SpaceX a également décroché un contrat d’une valeur de 149 millions de dollars avec l’armée américaine. Celui-ci va permettre la construction de satellites d’alerte et de poursuite.

