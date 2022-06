Elon Musk : l’un de ses enfants veut changer de nom de famille et couper les ponts

La fille transgenre d’Elon Musk a déposé une demande de changement de nom et de prénom. Outre sa volonté de coller avec sa nouvelle identité de genre, elle ne souhaite plus être lié à son « père biologique de quelque manière que ce soit ».

Elon Musk – Crédit : Wikimedia

Elon Musk a eu six enfants avec la romancière Justine Wilson, le premier étant décédé dix semaines après sa naissance. Dans cette fratrie, on retrouve Xavier Alexander Musk, 18 ans. Transgenre, elle a déposé en avril une demande de changement de nom et de genre auprès de la Cour supérieure de Californie à Los Angeles.

Un moyen de se conformer à sa nouvelle identité de genre. Mais aussi de couper les ponts avec son géniteur. « Je ne vis plus ou ne souhaite plus être liée à mon père biologique de quelque manière que ce soit ». La jeune femme souhaite désormais se faire appeler « Vivian Jenna Wilson » et demande un nouveau certificat de naissance auréolé de son nouveau nom.

Si sa volonté d’utiliser un patronyme féminin est logique à l’aune de sa nouvelle identité de genre, on ne sait pas pourquoi elle souhaite se détacher du nom de Musk.

Les déclarations polémiques de Musk sur la transidentité

En 2020, le milliardaire avait critiqué l’attribution des pronoms par les personnes transgenres. « Je soutiens totalement les trans, mais tous ces pronoms sont un cauchemar esthétique », avait-il déclaré dans un tweet. Plus récemment, il avait déclaré, toujours sur Twitter : « On nous assure d’un côté que les différences entre les sexes n’existent pas et que, de l’autre, les sexes sont si profondément différents que la chirurgie irréversible est la seule option. Peut-être que quelqu’un de plus sage que moi peut expliquer cette dichotomie ».

Des déclarations qui ont peut-être échaudé sa fille transgenre. D’autant que Musk a apporté dernièrement son soutien au Parti républicain, dont les représentants élus soutiennent une série de lois limitant les droits des transgenres. Pour le moment, aucun représentant d’Elon Musk n’a réagi à l’affaire de changement de nom de sa fille, largement relayée dans la presse. Pour rappel, Elon Musk et Grimes ont annoncé dernièrement la naissance de leur fille au prénom pour le moins original : Exa Dark Siderael.

I absolutely support trans, but all these pronouns are an esthetic nightmare — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2020

Source : LA Times