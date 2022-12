Linky : vous continuez de refuser le compteur ? Vous allez payer dès janvier

Tout le monde n’a pas encore adopté le compteur Linky © Enedis

Plus de 90 % des compteurs Enedis sont passés à Linky. Pour rappel, le compteur de dernière génération a la capacité de transmettre automatiquement (et donc plus fréquemment) les consommations d’électricité des usagers. De quoi permettre des facturations plus précises. En outre, plus besoin de l’intervention d’un technicien pour procéder aux relevés.

Certains Français refusent toutefois catégoriquement d’accepter la transition. Malgré des études rassurantes, ils craignent que les ondes électromagnétiques émanant de Linky et des courants porteurs en ligne soient nocives pour leur santé. Ils pointent également le risque d’incendie. Et assurent que la confidentialité des leurs données est mise en péril par le compteur.

En début d’année, la Commission de régulation de l’énergie avait prévenu les réfractaires au compteur Linky. Envoyer des techniciens effectuer les relevés a un coût. Par conséquent, les irréductibles ont désormais deux alternatives. Ils peuvent réaliser eux-mêmes les relevés et envoyer les données à Enedis. Ils n’auront alors pas à s’acquitter du supplément.

Les réfractaires seront obligés de payer en 2025

S’ils ne s’en occupent pas, ils devront s’acquitter de 61 euros par an, soit environ 5 euros par mois. Une somme qui permettra de couvrir les relevés manuels effectués par les techniciens. À noter que la première solution ne sera possible que jusqu’en 2025. Passé cette date, les consommateurs refusant toujours Linky verront inexorablement leur facture gonfler.

Évidemment, les foyers qui ne sont pas encore éligibles à l’installation d’un compteur Linky ne sont pas concernés par cette somme supplémentaire à régler. De leur côté, les personnes électrosensibles ont le droit de refuser l’installation du compteur.