Epic Games Store : ne ratez pas le jeu gratuit de la semaine, c’est une pépite saluée par la critique

L’Epic Games Store s’apprête à sortir un nouveau jeu gratuit de sa manche. Il s’agit d’un titre acclamé par la critique qui devrait plaire aux amateurs d’énigmes et d’intrigues horrifiques. Ne passez pas à côté !

L’Epic Games Store est un allié de choix pour les joueurs en quête de nouvelles aventures vidéoludiques à moindre coût. Le célèbre lanceur s’efforce de proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Un moyen pour le géant d’augmenter son nombre d’utilisateurs. De leur côté, ces derniers se font évidemment un plaisir d’étoffer leur ludothèque sans rien débourser. Chacun y trouve son compte, en somme. Cela étant dit, voici la nouvelle cuvée hebdomadaire de l’EGS.

L’Epic Games Store offre un jeu horrifique aux accents rétro

Du 23 au 30 octobre, vous pourrez récupérer gratuitement Fear the Spotlight. Il s’agit d’un jeu d’horreur à la troisième personne qui vous invite à résoudre un mystère pour le moins troublant. Sorti le 22 octobre 2024, ce titre développé par Cozy Game Pals est une véritable ode aux jeux d’horreur des années 90. Un côté rétro assumé qui plaira aux plus nostalgiques.

Fear the Spotlight vous plonge dans les couloirs obscurs du lycée Spencer High. Vous incarnez Vivian, une adolescente invitée à participer à une séance de spiritisme par son amie Amy. Un rituel qui va toutefois réveiller un monstre terrifiant. Vivian devra alors tout faire pour éviter son regard, retrouver sa camarade et mettre au jour la vérité sur une tragédie ancienne liée à l’établissement.

Vous l’aurez compris, le jeu fait la part belle à l’exploration et à la furtivité. Vous devrez résoudre une farandole d’énigmes (clés, notes, objets à combiner) pour percer le mystère. Le tout en faisant preuve d’une grande discrétion pour éviter d’être rattrapé par l’entité maléfique. Une fois de plus, l’Epic Games Store met un jeu horrifique sur le devant de la scène pour le plus grand plaisir des amateurs du genre.

En attendant qu’il soit disponible, il vous reste encore quelques heures pour mettre la main sur deux autres titres offerts par l’EGS. A savoir : Amnesia: The Bunker et Samorost 3. Le premier cité est un jeu d’horreur très oppressant où vous êtes pourchassé par une créature terrifiante dans un bunker de la Première Guerre mondiale.

Le second est un jeu d’aventure et de réflexion où vous incarnez un gnome qui utilise une flûte magique pour voyager dans l’univers en quête de ses origines mystérieuses.

A lire > Guide d’achat 2025 : les PC portables qui allient puissance et innovation