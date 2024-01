Epic Games Store : embarquez pour une odyssée océanique dans ce nouveau jeu gratuit

La tradition est désormais bien ancrée. Pour finir l’année en beauté et bien débuter 2024, l’Epic Games Store a offert une myriade de jeux du 13 décembre au 11 janvier. Après A Plague Tale: Innocence, Destiny 2: Legacy Collection 2023 ou encore 20 Minutes Till Dawn, la plateforme a conclu son opération en donnant le jeu Marvel Les Gardiens de la Galaxie. Vous pouvez encore le récupérer jusqu’à jeudi après-midi. A partir de 17h, un nouveau titre sera proposé gratuitement : Sail Forth.

Sail Forth est le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store

Ce jeu plaira à coup sûr aux amoureux des grandes étendues maritimes. Vous serez amené à voguer d’îles en îles pour entrer en contact avec des personnages et réaliser des quêtes. S’il sera possible de se laisser bercer par les beautés de l’océan, il faudra toutefois rester à l’affût des attaques. Des pirates se dresseront sur votre chemin et il faudra évidemment les repousser.

Dans Sail Forth, vous pourrez mettre sur pied une escadrille de navires avec des caractéristiques adaptées à votre style de jeu et de combat. Pour avoir une plus grosse puissance de frappe, il faudra notamment acheter des améliorations que vous pourrez vous offrir en récupérant des planches lors de vos pérégrinations. Le jeu met également l’accent sur la navigation. Il faudra ainsi s’adapter à la météo changeante et au vent en apprivoisant le système de voile visant à recréer une physique nautique réaliste.

Lors de vos voyages, vous serez amené à découvrir un terrible secret caché dans les profondeurs. Vous ferez la rencontre de nombreux êtres qui vous donneront des missions à réaliser. Pêche avec les Anglerwranglers, apprentissage du langage secret du Croaker Command Corps, sauvetage de la vie aquatique des Moontiders… Il y aura de quoi faire !

Sail Forth sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store du 11 au 18 janvier. Par ailleurs, de nouveaux jeux sont disponibles sans surcoût en janvier pour les abonnés Amazon Prime et les abonnés Xbox Game Pass.