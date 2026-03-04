Epic Games Store : préparez le casse du siècle dans le jeu gratuit de la semaine

Après avoir interrogé notre rapport à la mort en nous offrant Return to Ash, l’Epic Games Store veut faire de nous des apprentis braqueurs. Du 5 au 12 mars, la plateforme nous réserve un énième jeu gratuit. Développé par Snoozy Kazoo, Turnip Boy Robs a Bank est un titre d’action mêlant des éléments de roguelite et de twin-stick shooter. Vous incarnez un navet déterminé à réussir le braquage d’une banque avec la complicité du Gang de la saumure, une bande de légumes farfelus et impitoyables.

Pour ce faire, il faudra mener des combats en vue du dessus dans des salles où les ennemis et les objets changent à chaque nouvelle tentative. Les affrontements exigent une grande mobilité et une gestion efficace de votre arsenal. Il est possible de débloquer des améliorations permanentes afin de maximiser vos chances de défaire des adversaires qui se montreront de plus en plus coriaces au fil de la partie.

Turnip Boy Robs a Bank est gratuit pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Côté équipement, vous pourrez mettre la main sur des pistolets, des fusils à pompe, des lance-roquettes, mais aussi sur des gadgets plus loufoques comme des explosifs collants ou des armes expérimentales aux effets imprévisibles. Entre deux assauts, un passage par la planque permet de dépenser l’argent amassé pour acheter de nouvelles armes, améliorer vos capacités et débloquer des bonus. L’objectif étant, in fine, d’atteindre le coffre-fort central et de repartir avec le butin.

L’Epic Games Store, qui a offert dernièrement un GTA médiéval, met aussi à disposition un cadeau pour les joueurs d’Idle Champions of the Forgotten. Ces derniers peuvent récupérer gratuitement un pack bonus d’une valeur de 100 dollars. Le “Champions of Renown Bundle Pack” inclut plusieurs champions (Raistlin, Gayle, Spurt, Briv, Ellywick), 32 coffres de platine pour chacun, deux potions d’une semaine ainsi qu’un familier.