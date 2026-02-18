Epic Games Store : une expérience mystique vous attend dans le jeu gratuit de la semaine

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store fait les yeux doux aux gamers avec de nouveaux cadeaux. Au programme : une aventure narrative qui vous entraîne dans les profondeurs de l’au-delà, ainsi qu’un pack de démarrage pour STALCRAFT: X.

Il faut toujours aller farfouiller sur l’Epic Games Store pour dénicher de nouveaux jeux gratuits. La célèbre plateforme offre chaque semaine un ou plusieurs titres à l’instar de Rustler (Grand Theft Horse) ou de The Callisto Protocol. De quoi compléter sa ludothèque sans débourser le moindre euro. Ce jeudi, le lanceur met notamment à votre disposition une aventure narrative originale qui interrogera votre rapport à la mort et au monde d’après.

L’Epic Games Store offre Return to Ash et un pack pour STALCRAFT: X

Return to Ash est un roman visuel développé par Serenity Forge. Hospitalisée pendant sept ans, Ashleigh se réveille dans un au-delà énigmatique où le réel et l’irréel s’entremêlent. Le personnage va rencontrer d’autres âmes errantes ayant chacune leurs regrets et leurs raisons de vouloir revenir à la vie. Ensemble, elles devront affronter des épreuves cruelles imposées par un être masqué qui se fait appeler “la Mort”.

Le gameplay repose principalement sur des choix de dialogue qui influenceront le cours de l’intrigue et les relations avec les autres personnages. Plusieurs fins sont possibles, ce qui vous incitera à relancer l’aventure pour explorer différentes voies.

Dans un tout autre registre, l’Epic Games Store vous aide cette semaine à débuter STALCRAFT : X dans les meilleures conditions. Pour rappel, il s’agit d’un MMOFPS gratuit mêlant RPG et shooter qui vous plonge dans la zone d’exclusion de Tchernobyl. La plateforme vous offre un pack de démarrage incluant 7 jours de Premium, de l’équipement, des cosmétiques, des artefacts et des consommables.

Ces deux cadeaux seront disponibles du 19 au 26 février sur le service d’Epic.