Epic Games Store : devenez l’ange de la mort dans le jeu gratuit de la semaine

L’Epic Games Store distribue chaque semaine un ou plusieurs jeux gratuits, pour le plus grand plaisir des gamers économes. Cette fois-ci, la plateforme propose un jeu de puzzle en 3D sur fond de comédie romantique morbide. Tout un programme !

Proposer chaque semaine des cadeaux pour attirer les gamers. Tel est le mantra de l’Epic Games Store, désormais réputé pour son programme de distribution de jeux vidéo. Chaque semaine, le lanceur offre un ou plusieurs titres aux joueurs qui se font un plaisir de les récupérer sans rien dépenser. Après Fear the Spotlight, la launcher avait gracieusement donné Bendy and the Ink Machine et Five Nights at Freddy’s: Into the Pit. Ces deux jeux resteront gratuits jusqu’au 6 novembre avant de laisser leur place à Felix The Reaper.

Mais de quoi s’agit-il ? Développé par Kong Orange et sorti en 2019, ce jeu de puzzle en 3D plaira aux amateurs de casse-têtes et d’humour noir. Vous incarnez un employé du ministère de la Mort nommé Felix. Féru de danse, celui-ci doit se rendre sur Terre pour organiser discrètement la mort des humains. Afin d’impressionner Betty, dont il est amoureux, il n’hésite pas à accepter toutes les missions mortelles qu’on lui propose.

Felix The Reaper est gratuit pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Pour agir incognito, il faudra vous déplacer dans les zones d’ombre d’une plateforme quadrillée. Felix pourra ainsi faire tourner le soleil et déplacer des objets du décor. L’objectif étant d’éviter la lumière et de se frayer un chemin vers sa cible. Vous devrez enfin placer les éléments nécessaires pour faucher la vie et passer au niveau suivant. Pour rappel, Felix se déplace constamment en dansant, ce qui rajoute une bonne dose d’absurdité à votre mission.

Les amateurs de défis plus corsés pourront débloquer des contre-la-montre et des niveaux encore plus complexes. Felix The Reaper sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store du 6 au 13 novembre. Bonne nouvelle, la plateforme vidéoludique a prévu aussi de vous offrir un autre cadeau lors de cette période. Les joueurs du free-to-play Idle Champions of the Forgotten Realms pourront intercepter gratuitement le pack ensemble Champions de renom de Nixie d’une valeur de 100 dollars.