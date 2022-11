Eruption volcanique sous-marine dans le pacifique : le phénomène naturel qui bat tous les records

Pour différentes raisons, cette éruption volcanique sous-marine, s’illustre déjà comme historique. En effet, depuis plus de dix mois, les scientifiques ont établi certaines conclusions montrant l’ampleur du phénomène observé le 15 janvier dernier. Premièrement, les experts avaient découvert, peu après l’observation du phénomène, que l’éruption avait envoyé un certain nombre d’ondes de pression sur la planète. Un constat qui avait, déjà à l’époque, largement étonné les scientifiques.

Image satellite de l’éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai © Institut National des technologies de l’information et des communications

Récemment, les volcanologues ont constaté que cette éruption a également battu, par son ampleur, un autre record. L’eau et les cendres projetées à la suite de l’éruption ont en effet atteint une altitude extraordinaire de 35 miles (soit plus de 56 kilomètres de hauteur). Comme expliqué par les experts, ce phénomène naturel a été d’une force et d’une ampleur historique. L’éruption a ainsi traversé l’atmosphère terrestre, avant de poursuivre sa route dans la stratosphère (partie de la couche terrestre où les événements météorologiques cessent d’exister) et atteindre enfin la mésosphère, endroit ont s’auto-détruisent la plupart des météorites entrant dans l’orbite terrestre.

58 000 piscines projetées dans l’atmosphère terrestre

En plus de la hauteur record atteinte par l’éruption, celle-ci s’est également illustrée par son intensité. Selon les scientifiques, c’est l’équivalent en eau de 58 000 piscines qui a été projeté dans l’atmosphère terreste au moment de l’éruption. Cette incroyable quantité d’eau projetée s’explique par le caractère sous-marin du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. Ce dernier se situe en effet à environ 500 pieds sous l’Océan (soit environ 152 mètres), provoquant, au moment de l’éruption, une vaste explosion sous-marine. Ces éruptions n’ont cependant que peu d’impact pour la vie terrestre et le climat dans la mesure où une fois projetée dans l’atmosphère, l’eau est quasiment instantanément et intégralement désintégrée (en vapeur) comme l’a également confirmé la NASA.

Source : Mashable.com