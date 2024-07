Escapade d’Été chez AliExpress : des prix mini et le POCO X6 5G en vedette !

Profiter du POCO X6 5G à prix mini

AliExpress célèbre son événement promotionnel “Escapade d’Été” du 14 au 20 juillet, offrant des réductions impressionnantes sur une large sélection de produits. Parmi les offres les plus remarquables, le POCO X6 5G se distingue comme une offre phare aujourd’hui, disponible à un prix exceptionnel de 206,80€ au lieu de 324€ grâce notamment au code promo TOMSGD20.

POCO X6 5G : puissance et connectivité à prix mini

Le POCO X6 5G incarne l’équilibre parfait entre performance et accessibilité, faisant de lui un choix idéal pour ceux qui recherchent un smartphone de haute qualité à un prix abordable.

Le POCO X6 5G est doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, offrant des couleurs vives et des images nettes. Son design élégant et moderne, avec des bordures fines, assure une prise en main confortable et une esthétique attrayante. Sous le capot, ce smartphone est équipé du puissant processeur Snapdragon 695 5G, qui garantit des performances fluides et rapides, même pour les applications et jeux les plus exigeants. Associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, il offre une expérience utilisateur sans compromis. Avec sa batterie de 5000 mAh, le POCO X6 assure de plus une autonomie prolongée, vous permettant de rester connecté toute la journée sans avoir à vous soucier de la recharge. De plus, la technologie de charge rapide de 33W permet de recharger le téléphone rapidement et efficacement.

Enfin, le POCO X6 5G est équipé d’un système de triple caméra arrière, comprenant un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Ces caméras permettent de capturer des photos détaillées et des vidéos de haute qualité dans toutes les conditions de lumière. La caméra frontale de 13 MP est parfaite pour les selfies et les appels vidéo.

Le POCO X6 5G à moins de 210€ chez AliExpress

Difficile de dire non à un tel smartphone à moins de 210€ ! Et pour ceux qui en veulent encore plus, AliExpress vous propose plusieurs codes promo pour faire baisser encore plus ses prix pendant l’Escapade d’Eté :

3€ de remise dès 29€ d’achat avec le code TOMSGD03

8€ de remise dès 69€ d’achat avec le code TOMSGD08

20€ de remise dès 169€ d’achat avec le code TOMSGD20

30€ de remise dès 239€ d’achat avec le code TOMSGD30

50€ de remise dès 369€ d’achat avec le code TOMSGD50

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.