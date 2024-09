Et si l’abonnement Tinder était remboursé par la CAF ? C’est l’idée sérieuse de cet expert

© Unsplash

Pour relancer la natalité en France, le sociologue Julien Damnon suggère le financement d’abonnements à des sites de rencontres comme Tinder par la CAF

La natalité française continue de baisser en 2024, avec un indice de fécondité passé sous 1,7 enfant par femme

Julien Damon propose d’autres mesures pour relancer la natalité, incluant une refonte de la politique familiale et des initiatives pour favoriser les rencontres.

La natalité française poursuit son déclin en 2024 avec une chute de 7,9 % en juin par rapport à l’année précédente. Sur les six premiers mois de l’année, seulement 326 000 naissances ont été enregistrées, soit une baisse de 2,4%. L’indice de fécondité est passé sous la barre des 1,7 enfant par femme, alors qu’il se maintenait au-dessus de 2 jusqu’en 2012. Et si, pour relancer les naissances, la France finançait les abonnements Tinder ?

Comment relancer la natalité en France ?

Ce recul démographique soulève des inquiétudes quant au financement des retraites. Le ratio entre actifs cotisants et retraités est passé de 2,04 en 2004 à 1,67 actuellement selon l’Insee. La diminution de la population active menace également la production et la consommation qui représentent 55 % du PIB français.

Julien Damon, sociologue et professeur associé à Sciences Po, analyse ce phénomène dans son essai “Les Batailles de la natalité”. Interrogé par BFMTV, le chercheur souligne que l’indice de fécondité actuel retrouve son niveau de 1993, après une période exceptionnelle entre 1994 et 2010. La France reste néanmoins au-dessus de nombreux pays occidentaux en termes de natalité.

Les jeunes évoquent l’anxiété géopolitique et environnementale pour expliquer leur réticence à avoir des enfants. Toutefois, Julien Damon rappelle que le baby-boom français a débuté en 1943, en pleine guerre mondiale. Les principales préoccupations des jeunes concernent la garde des enfants et le manque de partenaire souhaitant fonder une famille.

Paradoxalement, la France est considérée comme l’un des pays les plus propices à l’éducation des enfants, avec une protection sociale forte et des services de petite enfance développés. Julien Damon suggère des améliorations, notamment la mise en place d’un service public de la petite enfance et le soutien aux crèches qui sont confrontées à une pénurie de personnel.

Le sociologue propose également une révision de la politique familiale, en forfaitisant les prestations et en les rendant plus incitatives dès le premier enfant. Le chercheur souligne l’importance du logement dans la décision d’avoir des enfants. Il faut donc construire plus de pavillons en périphérie des villes.

Et si la CAF finançait votre abonnement Tinder ?

Julien Damon propose une idée pour le moins surprenante : le financement d’abonnements de sites de rencontres en ligne comme Tinder par les Caisses d’allocation familiales. Ou encore la création de services publics de rencontres matrimoniales.

Concernant les mesures gouvernementales, Julien Damon estime que l’accent mis sur l’infertilité aura un impact limité. En revanche, le chercheur pense positive la proposition de raccourcir et de mieux rémunérer le congé parental.

L’efficacité des politiques mises en place varie selon les pays. L’Allemagne a connu un certain succès en développant son offre de garde d’enfants. Au contraire, le Japon et la Corée du Sud n’ont pas réussi à enrayer leur déclin démographique malgré d’importants investissements. Julien Damon note que les pays les plus traditionalistes en termes de valeurs familiales affichent paradoxalement les taux de natalité les plus bas.

