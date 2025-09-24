Etude alarmante : les insectes disparaissent, même dans les zones protégées

Une étude menée dans le Colorado montre une baisse énorme du nombre d’insectes volants. En vingt ans, leur population a chuté de plus de 70 %. Ce résultat est inquiétant, car l’étude a été réalisée dans une prairie éloignée, peu touchée par l’homme.

Crédit : Ernesto RƎIƎZ / Pexels

Une étude révèle l’impact du climat sur les insectes en milieu préservé

Les chercheurs ont travaillé à Molas Pass, une prairie de montagne située à 3 200 mètres d’altitude. Cet endroit est presque intact, avec très peu d’activité humaine. Justement, ce cadre rend les résultats encore plus alarmants.

Les scientifiques ont choisi d’étudier les insectes, car ils sont essentiels à la nature. Ils participent à la pollinisation, au recyclage des nutriments et servent de nourriture à de nombreuses espèces. De plus, ils réagissent vite aux changements de l’environnement, ce qui en fait de bons indicateurs.

Comment l’étude a été menée ?

Entre 2004 et 2024, l’équipe a installé des pièges jaunes dans la prairie. Chaque été, pendant quinze ans, les chercheurs ont collecté les insectes capturés. La majorité étaient des mouches et des punaises. Ces données ont été comparées à l’évolution du climat local sur plusieurs décennies.

Les résultats sont clairs : le nombre d’insectes a baissé de plus de 72 % en vingt ans. La cause principale est la hausse des températures en été. Les chercheurs ont vu que des étés plus chauds faisaient baisser le nombre d’insectes l’année suivante.

Cette étude montre que même loin des villes et de la pollution, les insectes disparaissent. Le réchauffement de la planète atteint aussi les zones sauvages. Les scientifiques alertent : si cette tendance continue, cela pourrait bouleverser tout l’équilibre des écosystèmes.

Pourquoi ces résultats inquiètent ?

La disparition des insectes est un signal fort. Elle fait partie de la crise mondiale de la biodiversité. Sans eux, la pollinisation, les cycles naturels et même certaines chaînes alimentaires seraient gravement perturbés.

Les chercheurs demandent plus de suivi et de protection des insectes. Ils expliquent qu’il est important de comprendre ce qui se passe dans ces zones intactes pour protéger la biodiversité.

Cette étude n’est que le début. D’autres recherches sont nécessaires pour mieux connaître l’impact du climat sur les insectes et les écosystèmes préservés. Une collaboration internationale sera indispensable pour agir efficacement.

La question reste : trouverons-nous assez vite des solutions pour arrêter ce déclin et sauver ces espèces essentielles pour la planète ?

Source : Innovant