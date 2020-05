Facebook crée un chatbot capable d’empathie en utilisant 1,5 milliard de messages Reddit

Crédit : Facebook

Les chatbots sont de plus en plus fréquemment utilisés dans la vie de tous les jours. L’objectif ultime pour les chercheurs en informatique spécialisés dans l’intelligence artificielle (IA) est de concevoir le chatbot ultime. Celui qui égale voire surpasse la capacité d’un humain à s’entretenir avec un autre. Le chatbot parfait sera celui que l’on ne peut pas reconnaître. C’est-à-dire que l’utilisateur ne serait pas capable d’identifier qu’il parle avec un robot. Facebook vient de se rapprocher de ce but en mettant au point son propre chatbot dénommé Blender. Celui dépasserait même son rival, le chatbot Meena de Google.

Blender s’est entraîné avec des conversations Reddit

Pour concevoir Blender, l’équipe du Facebook AI Research a utilisé des conversations du domaine public, y compris 1,5 milliard de messages d’utilisateurs Reddit qui échangent entre eux. Entraîner un chatbot en se basant sur des conversations Reddit ne présente cependant pas que des avantages. Les utilisateurs de la plateforme ont tellement déteint sur Blender que ce dernier avait tendance à perdre patience et s’énerver quand les conversations traînaient en longueur. Il était même capable d’inventer des choses ! C’est un phénomène plutôt récurrent sur ce réseau où le ton finit parfois par monter après de longs débats.

Un exemple de conversation avec Blender / ParlAI

L’intelligence artificielle arrive tout de même à se faire apprécier. Selon Facebook, 49% des personnes ont préféré tenir une conversation avec Blender plutôt qu’avec un humain. En même temps, Blender est « le premier chatbot à combiner un ensemble diversifié de compétences conversationnelles en un seul système ». Ces compétences sont notamment les démonstrations d’empathie, de connaissances et de personnalité. L’équipe de chercheurs a donc pu faire de Blender un chatbot très performant pour concurrencer directement celui de Google, Meena.

Le chatbot Meena de Google a du souci à se faire

Afin de le comparer à Meena, la firme de Mark Zuckerberg a demandé à plusieurs personnes d’examiner deux différentes conversations : une avec Blender et une avec Meena. Les conversations abordaient tout type de sujets que ce soit le cinéma, la musique, le véganisme, etc. Les résultats sont très concluants puisque 67% des personnes interrogées ont trouvé que Blender était « plus humain » que Meena. Selon Facebook, « nous avons atteint cet objectif grâce une nouvelle recette de chatbot qui comprend des techniques de décodage améliorées, un nouveau mélange de compétences et un modèle avec 9,4 milliards de paramètres, ce qui est 3,6 fois plus que la plus grande intelligence artificielle existante ».

Blender a encore du chemin à parcourir avant d’être capable de remplacer totalement un être humain dans une conversation. Il est d’ailleurs disponible en open source afin que d’autres chercheurs puissent continuer à faire avancer le projet.

