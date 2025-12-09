Facebook et Instagram : une nouvelle option pour limiter le ciblage publicitaire

Avec cette nouvelle mesure, les utilisateurs auront enfin la possibilité de reprendre un certain contrôle sur leurs données personnelles, tout en continuant à utiliser les services de Meta sans restrictions supplémentaires.

Meta contraint de revoir sa publicité ciblée en Europe dès 2026

À partir de janvier 2026, les utilisateurs européens de Facebook et d’Instagram verront apparaître un nouveau réglage lié à la confidentialité. Il sera possible de limiter davantage l’exploitation des données personnelles pour la publicité ciblée. Ce changement fait suite à une sanction prononcée contre l’entreprise au début de l’année 2025, après plusieurs manquements relevés par les autorités européennes.

Un modèle économique fondé exclusivement sur les publicités

Le fonctionnement économique de Meta repose depuis toujours sur la gratuité de ses services, financés presque entièrement par la publicité. Plus une publicité correspond au profil d’un utilisateur, plus elle est rentable pour la plateforme. Pour cela, Meta s’appuie sur une collecte massive d’informations, qu’il s’agisse de données issues d’un compte utilisateur ou de traces laissées par de simples visiteurs via des cookies publicitaires.

Afin de maximiser ses revenus, Meta avait introduit, dès 2023, une fenêtre de consentement présentant un choix très restreint : accepter la publicité ciblée ou payer un abonnement. Ce type de pratique, déjà adopté par certains sites, ne respecte toutefois pas les exigences du Digital Markets Act (DMA), la réglementation européenne entrée en vigueur le 6 mars 2024. Selon ce texte, le consentement ne doit jamais être obtenu par contrainte. L’approche de Meta a donc été jugée non conforme, entraînant une amende de 200 millions de dollars en avril 2025 et l’obligation de revoir ses méthodes.

Un contrôle plus clair et plus respectueux de la vie privée

Pour se mettre en accord avec la législation, Meta va désormais proposer aux utilisateurs européens un contrôle plus clair et plus respectueux de leurs choix personnels. Le nouveau dispositif prendra probablement la forme d’un simple pop-up de consentement, similaire à ceux déjà connus. La différence est que deux options seront disponibles : accepter l’utilisation des données personnelles à des fins publicitaires, ou la refuser entièrement sans contrepartie financière.

Ce changement ne devrait pas altérer l’utilisation des deux plateformes. Le DMA impose en effet que les services restent équivalents, qu’un utilisateur accepte ou non la personnalisation publicitaire. Facebook et Instagram continueront donc d’afficher des annonces, mais celles-ci seront moins précises pour les personnes refusant le ciblage. Pour Meta, cela signifie une baisse potentielle de revenus, les publicités génériques étant moins lucratives.

