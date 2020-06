Facebook voudrait ajouter des informations Wikipédia aux résultats d’une recherche

Crédit : Joshua Hoehne / Unsplash

Le réseau social de Mark Zuckerberg travaille toujours sur de nouveaux moyens pour garder ses utilisateurs le plus longtemps possible sur la plateforme. Idéalement, Facebook voudrait que l’utilisateur soit capable de consulter une information sans avoir besoin de changer d’onglet ou d’application. En plus de fidéliser les utilisateurs, ce serait aussi un moyen efficace pour lutter contre la désinformation qui continue à faire des ravages sur les réseaux sociaux.

La nouvelle de la fonctionnalité en cours d’essai a d’abord été rapportée par nos confrères de Social Media Today qui ont repéré plusieurs utilisateurs Twitter en parler. Facebook l’a ensuite confirmé à TechCrunch. Le moteur de recherche de la plateforme affichera des informations en provenance de Wikipédia lorsqu’un utilisateur cherchera des mots-clés populaires. Cela peut aussi bien être des célébrités, des personnalités politiques, des films, des séries, etc.

New? Facebook shows Wikipedia snippits in search results



h/t @jc_zijl pic.twitter.com/zcbQJmauhE — Matt Navarra | 🚨 #StayAtHome (@MattNavarra) June 9, 2020

Vous connaissez déjà très probablement les fiches info Google. Ces dernières s’affichent lorsque vous faites une recherche sur des choses déjà présentes dans le « Knowledge Graph ». C’est la gigantesque base de connaissance utilisée par Google. Par exemple, si vous recherchez « PlayStation 5 », Google vous affichera à droite des résultats la fiche info de la PS5. Celle-ci est un condensé des informations de la page Wikipédia de la console.

Fiche info de Google au sujet de la PS5 / Google / GalaxieMedia / Auriane Polge

Pour le moment, la fonctionnalité de Facebook n’est testée que sur les versions en anglais. L’application Android est la seule plateforme à ne pas y avoir encore accès. La firme américaine n’a pas encore communiqué une potentielle date de déploiement mondial ou la durée du test en cours. Les utilisateurs qui se servent souvent du moteur de recherche de Facebook trouveront certainement cette fonctionnalité très pratique.

Source : Engadget