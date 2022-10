Fallout : la série Amazon dévoile le Wasteland, une armure assistée et Nolan buvant du Nuka-Cola

Jonathan Nolan boit du Nuka-Cola © Amazon Studios

Alors que Fallout célèbre son 25e anniversaire, Bethesda a déployé une série de courtes vidéos contenant des interviews de Todd Howard, Tim Cain et d’autres développeurs chargés de donner vie aux jeux. Les sujets vont de la façon dont Howard a appris qu’il travaillerait sur Fallout 3 (via une note Post-It) et comment le bien-aimé Fallout: New Vegas aurait du être un gros pack d’extension au lieu d’un jeu autonome.

Mais Fallout n’est plus seulement une série de jeux, c’est aussi une série télévisée. Hier, Amazon a diffusé une image de l’émission, et dans une nouvelle vidéo aujourd’hui (intégrée ci-dessous), les studios dévoilent le set du tournage, avec un décor, une armure assistée et même une bouteille de Nuka-Cola.

Du jeu vidéo à la série TV

Dans la vidéo, Todd Howard évoque le fait de faire passer Fallout du milieu des jeux vidéo à la télévision, affirmant qu’il avait toujours voulu travailler sur une adaptation avec Jonathan Nolan, scénariste d’Interstellar et de The Dark Knight.

Jonathan Nolan est donc désormais scénariste, réalisateur et producteur exécutif de la série télévisée Fallout. Howard explique comment ils l’ont approché pour collaborer sur la série. « Il s’est avéré qu’il en était un grand fan », déclare Howard.

En juillet, un utilisateur de Twitter avait partagé des photos des coulisses du tournage de Fallout, révélant un abri, de l’équipement Vault-Tec et une armure assistée sans son casque. Plus tôt cette année, un utilisateur de YouTube avait mis en ligne une paire de vidéos dévoilant une partie du tournage sur le parking d’un Super-Duper-Mart.

La vidéo montre des bâtiments délabrés et le terrain sablonneux qui l’entoure. La série pourrait se dérouler sur la côte ouest des États-Unis, potentiellement en Californie ou au Nevada. C’est peut-être l’extérieur de l’Abri 33 dévoilé par Amazon Studios, hier. Nous verrons bien.