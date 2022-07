Fallout : la série TV dévoile un abri, une armure assistée et de l’équipement Vault-Tec

De nouvelles photos de la série Fallout à venir sur Prime Video ont été partagées sur Twitter par l’utilisateur @HunterWorldv2. Elles nous montrent quelques éléments reconnaissables de la célèbre franchise de jeux vidéo post-apocalyptique.

Des éléments reconnaissables de la franchise

La première photo montre un acteur, dont le visage a été obscurci, portant l’une des combinaisons bleues emblématiques de Vault-Tec. La deuxième photo présente l’intérieur d’un abri Vault-Tec. La troisième photo offre un aperçu d’un ensemble d’armures assistées (qui n’a pas de casque), tandis que la quatrième et dernière image montre une collection de ce qui semble être des panneaux de commande utilisés pour faire fonctionner les portes automatiques dans les abris.

On ne sait encore que trop peu de choses au sujet de cette série, si ce n’est que les jeux Fallout les plus récents ont l’air de servir de base visuelle à la série. La combinaison Vault-Tec et l’intérieur de l’abri paraissent tirés des jeux vidéo Fallout 4 et Fallout 76, à l’instar du Super-Duper Mart qui avait été repéré aux États-Unis avec les premières images du plateau de tournage. La série devrait d’ailleurs se dérouler sur la côte Est.

Amazon Studios a fait appel aux créateurs de Westworld Jonathan Nolan et Lisa Joy pour développer la série. Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner ont été sélectionnés comme showrunners. Nolan, Joy et Athena Wickham de Kilter Films sont les producteurs exécutifs, aux côtés de Todd Howard de Bethesda Game Studios et de James Altman de Bethesda Softworks. La série devrait mettre en vedette Walton Goggins, Ella Purnell, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones et Aaron Moten.