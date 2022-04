FIFA 22 et Battlefield 2042 pourraient bientôt rejoindre le Xbox Game Pass

L’abonnement Xbox Game Pass de Microsoft devrait bientôt accueillir deux nouveaux jeux, dont un des titres les plus controversés de 2021.

Battlefield 2042 – Crédit : DICE

De nouvelles fuites ont révélé que Battlefield 2042 et FIFA 22 pourraient être ajoutés au Xbox Game Pass Ultimate. En effet, les deux jeux ont été repérés sur le Xbox Store, mais les joueurs ne peuvent pas les télécharger. Ceux qui cliquent dessus sont redirigés vers l’achat d’un abonnement EA Play. D’autres indiquent même qu’un logo « Game Pass » est apparu aux côtés de l’image du jeu. Tout indique donc qu’ils feront bientôt partie de l’abonnement d’EA.

Vous profiterez de ces deux nouveaux jeux à condition d’être abonné au Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend les jeux de Microsoft et ceux d’EA. Cela signifie que si vous êtes un abonné Xbox Game Pass standard à 9,99 euros par mois, vous n’aurez pas accès à ces jeux. Cependant, il se pourrait bien que vous ne manquiez pas grand-chose en ce qui concerne Battlefield 2042, étant donné les critiques très virulentes que le jeu a reçues ces derniers mois.

Battlefield 2042 souffre de critiques très négatives depuis sa sortie

Depuis sa sortie, les joueurs ne cessent de critiquer Battlefield 2042, que ce soit pour ses cartes trop grandes remplies de bots, l’absence de fonctionnalités essentielles dans des FPS comme le chat vocal ou le tableau des scores (qui ont enfin été ajoutés récemment), ou encore le nombre impressionnant de bugs qui rendent l’expérience de jeu compliquée. L’ajout du titre au Xbox Game Pass devrait permettre de redresser le nombre de joueurs, qui continuait de diminuer depuis le lancement.

De son côté, FIFA 2022 a déjà été offert aux abonnés PlayStation Plus au mois de mai, il ne serait donc pas étonnant de le voir rejoindre l’abonnement de Microsoft au même moment.

Quoi qu’il en soit, il est probable que les deux jeux rejoignent le Xbox Game Pass Ultimate le 5 mai prochain. Pour rappel, de nombreux titres seront lancés sur le Xbox Game Pass au cours de la première moitié du mois de mai 2022, notamment Loot River le 3 mai, Citizen Sleeper et Trek to Yomi le 5 mai, et This War of Mine : Final Cut et Eiyuden Chronicle : Rising le 10 mai. Floppy Knights les suivra le 24 mai. Un abonnement familial Xbox Game Pass pourrait également bientôt voir le jour.

