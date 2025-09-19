Fin du support de Windows 10, près de 400 millions de PC pourraient ne plus être utilisables

À un mois de la date fatidique, la colère monte contre ce que certains appellent déjà la mort de Windows 10. Une vingtaine d’associations ont lancé une pétition pour réclamer le maintien des mises à jour de sécurité au moins jusqu’en 2030.

Microsoft accusé de pousser au renouvellement forcé des ordinateurs

Le mardi 16 septembre, plusieurs associations ont tiré la sonnette d’alarme. Parmi elles, Halte à l’obsolescence programmée (HOP), UFC-Que Choisir et une vingtaine d’autres organisations. Elles dénoncent ce qu’elles appellent une taxe Windows.

À partir du 14 octobre, Microsoft va arrêter les mises à jour gratuites de Windows 10. Les utilisateurs qui veulent continuer à protéger leurs ordinateurs devront passer à Windows 11. Mais selon les associations, près de 400 millions de PC dans le monde ne sont pas compatibles avec ce nouveau système. En France, des milliers de particuliers, d’entreprises, mais aussi d’administrations et d’hôpitaux sont concernés.

Les associations exigent des mises à jour gratuites jusqu’en 2030

Les associations accusent Microsoft de forcer les gens à choisir entre deux solutions : payer pour conserver leurs appareils ou acheter de nouveaux ordinateurs. Or, certains de ces PC n’ont que cinq ans et pourraient devenir inutilisables. Sans mises à jour, ils ne seraient plus protégés. Cela signifie davantage de risques de piratage, de vols de données et de mots de passe.

Le problème n’est pas seulement économique, il est aussi écologique. Pour continuer à utiliser Windows 10, Microsoft prévoit de facturer 52 euros la première année, puis de doubler ce prix chaque année pendant trois ans. Une dépense jugée excessive par les associations. Comme l’explique Laëtitia Vasseur, cofondatrice de HOP, il s’agit d’une pression injuste sur les consommateurs, qui restent exposés aux failles de sécurité s’ils refusent de payer.

Si des millions d’ordinateurs doivent être remplacés, les conséquences pour l’environnement seraient énormes. Les associations estiment que cela représenterait plus de 70 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Cela équivaut aussi à 32 000 tours Eiffel de matières premières extraites pour fabriquer ces nouveaux appareils. En France, on rappelle que 90 % de l’impact écologique d’un ordinateur provient de sa production.

Pour ces raisons, les organisations demandent à Microsoft de revoir sa position. Dans une pétition, elles réclament que les mises à jour de Windows 10 restent gratuites jusqu’en 2030. Elles ajoutent que toutes les mises à jour de sécurité devraient rester accessibles sans frais pendant au moins 15 ans pour tout ordinateur, afin de prolonger leur durée de vie.

Selon elles, pousser les consommateurs à acheter du matériel neuf est une stratégie de surconsommation. Elle aggrave le gaspillage de ressources et contribue au changement climatique. Les associations espèrent donc que Microsoft acceptera de maintenir le support de Windows 10, pour le portefeuille des utilisateurs mais aussi pour la planète.

