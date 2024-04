Fissures sur les Steam Deck OLED : attention aux vis trop serrées !

La Steam Deck OLED édition limitée, modèle haut de gamme de la console portable de Valve, rencontre un problème inattendu : des fissures sur la face arrière. Des utilisateurs rapportent des dégâts sur leur appareil, soulevant des questions sur la qualité de fabrication et la responsabilité de Valve.

Fissures sur le Steam Deck OLED édition limitée © splarabar

Vous avez craqué pour la Steam Deck OLED en édition limitée ? Soyez vigilant, car de nombreux utilisateurs rapportent des fissures apparaissant sur la face arrière de leur console portable.

Steam Deck OLED : attention aux vis trop serrées, il y a un risque de fissures

Lancée il y a environ cinq mois, la Steam Deck OLED avait initialement séduit les joueurs par son écran OLED et ses performances. Cependant, un problème vient ternir le tableau pour certains propriétaires. Selon plusieurs témoignages publiés sur Reddit, des fissures se forment sans raison apparente au dos de l’appareil, à proximité des vis.

Rappelons que le modèle OLED Edition limitée, le plus onéreux de la gamme à 679 dollars, se démarque par son dos en plastique transparent et ses touches orangées du plus bel effet.

Si on ignore la cause exacte du problème, deux éléments reviennent fréquemment dans les discussions :

Des vis trop serrées exerceraient une pression excessive sur le matériau du dos, fragilisant la coque. Une solution provisoire consisterait donc à desserrer légèrement ces vis. Mais attention toutefois, il est recommandé de ne pas se lancer dans un démontage complet de l’appareil, susceptible d’annuler la garantie.

Le plastique transparent pourrait également jouer un rôle. Moins résistant que le plastique opaque traditionnel, il serait plus susceptible aux fissures sous contrainte. On peut donc se demander si Valve n'aurait pas dû opter pour un matériau plus robuste pour cette édition spéciale.

À lire : Steam Deck : Valve déconseille de réparer soi-même le ventilateur trop bruyant

Heureusement, les dégâts semblent superficiels pour le moment et n’impactent pas le fonctionnement de la console. Néanmoins, on est en droit d’attendre une meilleure qualité de fabrication pour un appareil haut de gamme. Imaginez la déception de recevoir une Steam Deck OLED Edition limitée fissurée après avoir déboursé un tel prix.

En attendant une réponse de Valve, certains joueurs bricoleurs suggèrent des solutions alternatives, comme l’ajout de minuscules rondelles en caoutchouc autour des vis pour amortir la pression. Cette modification non-officielle comporte des risques et peut annuler la garantie, il convient donc de bien réfléchir avant de se lancer.

Espérons que Valve trouvera une solution pérenne pour corriger ce défaut et éviter ainsi que la Steam Deck OLED Edition limitée ne se transforme en un bel objet fissuré. La prudence est de mise pour les joueurs qui envisagent de se procurer ce modèle onéreux, bien qu’il ne soit (pour l’instant) que disponible aux États-Unis et au Canada.