Forfait pas cher : 20 Go à moins de 7 euros même après un an

Auchan Télécom lance un forfait 20 Go attrayant – Photo de SHVETS production provenant de Pexels

Si, pour la rentrée, vous avez décidé d’utiliser moins votre smartphone et n’avez pas besoin d’un gros volume de data, ce forfait Auchan Télécom devrait vous convenir. Il comprend une enveloppe internet de 20 Go. La quantité est un peu limitée par rapport à ce qu’on a l’habitude de voir sur le marché des forfaits mobiles. Toutefois, elle devrait suffire à satisfaire vos besoins essentiels au quotidien (navigation, email, réseaux sociaux, streaming, etc.).

De plus, le prix est attractif. Ce forfait 4G est proposé à seulement 6,99 €/mois, et ce n’est pas que pour la première année. Il s’agit également d’un forfait sans engagement. Si à un moment donné vous souhaitez passer à une offre contenant plus de data, vous pouvez résilier sans payer de frais supplémentaires ni vous justifier.

Enfin, il n’y a pas que les gigas avec ce forfait Auchan Télécom. Vous profitez aussi d’appels et de SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis les zones Europe et DOM.

Étant un opérateur mobile virtuel, Auchan Télécom n’a pas ses propres antennes. Pour ses offres, le MVNO s’appuie plutôt sur celles de Bouygues Télécom, ce qui garantit à ses abonnés un réseau de qualité avec une large couverture.



Voici ce qu’il faut retenir de cette offre Auchan Télécom :

20 Go de data en 4G en France métropolitaine ;

8 Go de data en 4G depuis Europe et DOM ;

Appels et SMS/MMS illimités ;

Réseau Bouygues Telecom ;

Sans engagement et sans limite de durée ;

Promo valable jusqu’au 27 septembre 2022.

