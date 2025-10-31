Free alerte ses clients : de faux e-mails circulent avec vos vrais IBAN

Free prévient ses abonnés qu’une fausse campagne d’e-mails circule en ce moment. Ces messages ressemblent tellement aux vrais qu’il est facile de se faire avoir.

Free met en garde contre une campagne utilisant les vrais IBAN de ses clients

Il y a un peu plus d’un an, en octobre 2024, Free avait subi une grosse attaque informatique. Un pirate avait réussi à piéger plusieurs employés en se faisant passer pour un technicien du service informatique. Avec leurs identifiants, il avait pu entrer dans le système et voler les données de près de 19 millions de clients, dont des numéros IBAN.

Aujourd’hui, ces informations volées sont réutilisées. Les pirates envoient des e-mails très réalistes, avec le logo et la mise en page de Free. Tout semble vrai, jusqu’au moindre détail.

Comment reconnaître le faux e-mail qui piège les clients ?

Le message contient même le vrai IBAN du client, ce qui le rend encore plus crédible. Dans ce message, les escrocs demandent au client de “confirmer ses informations bancaires”, et ce suite à une “nouvelle règle européenne”. Si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un faux site qui imite celui de Free. Là, vos données sont récupérées par les pirates.

L’opérateur français explique qu’il n’envoie jamais d’e-mails avec des coordonnées bancaires complètes et qu’il ne demande jamais à ses clients de vérifier ces informations en ligne. Si vous recevez un message de ce type, ne cliquez sur rien, ne répondez pas, supprimez-le tout de suite et signalez-le sur le site Signal Spam.

Gardez à l’esprit que les données personnelles volées peuvent circuler pendant des années sur Internet. Les pirates les revendent ou les utilisent pour d’autres fraudes.

Ce que fait Free maintenant

Free travaille avec des experts en cybersécurité pour mieux protéger ses systèmes. L’entreprise conseille à ses clients d’être très attentifs et de ne jamais faire confiance à un message suspect, même s’il semble venir d’une source connue.

Si vous avez un doute, connectez-vous directement à votre compte Free ou appelez le service client. Il vaut mieux vérifier que de tomber dans le piège.

Source: Clubic