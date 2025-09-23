Comment vérifier si vos données circulent sur le dark web ? Google vous aide à le savoir

Le dark web est une partie cachée d’internet. Il intrigue autant qu’il inquiète. Beaucoup de données personnelles s’y retrouvent, souvent à notre insu. Numéros de cartes bancaires, identifiants, adresses e-mail… personne n’a envie que ces informations soient utilisées par des inconnus. Heureusement, il existe des outils pour savoir si nos données circulent sur ce réseau.

Crédit : Envato

Le rapport Google sur le dark web, un outil pour protéger vos données

Pour vous aider à savoir si vos informations sont compromises, Google propose une fonction très pratique : un rapport sur le dark web. Il est accessible directement depuis votre compte. Pour ce faire, suivez ces étapes simples :

1. Connectez-vous à votre compte Google.

2. Rendez-vous dans la partie Gestion du compte.

3. Ouvrez l’onglet Sécurité et connexion.

4. Cherchez la section Rapport sur le dark web.

Une fois lancé, Google analyse vos adresses e-mail, vos numéros de téléphone et vos identifiants liés au compte. Si vos données apparaissent dans une base piratée, vous serez prévenu.

Que faire en cas de fuite ?

Si le rapport indique que vos informations ont été compromises, inutile de paniquer. Il faut simplement réagir vite et correctement :

Changer vos mots de passe : créez des codes uniques et solides pour chaque service.

Activer la double authentification dès qu’elle est disponible.

Contrôler vos comptes bancaires pour repérer toute opération suspecte.

Utiliser un gestionnaire de mots de passe afin de sécuriser et retenir vos accès.

Ces bonnes pratiques réduisent fortement les risques liés au vol de données.

Restez aussi vigilant au quotidien. Ne cliquez jamais sur des liens douteux reçus par SMS ou par e-mail. Ne donnez jamais vos informations sensibles à des inconnus, et mettez régulièrement à jour vos logiciels, navigateurs et applications. Ces gestes simples sont efficaces contre une grande partie des menaces en ligne.

En dehors du rapport Google, d’autres services permettent de vérifier si vos adresses e-mail ont été piratées. Le plus connu est Have I Been Pwned, qui donne aussi des informations fiables sur les fuites de données.

Source : Presse Citron

