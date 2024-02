Free va lancer une box 5G, ce que l’on sait de cette future offre alléchante

© Envato

Free va lancer sa box 5G, c’est l’un des comptes officiels de l’opérateur qui l’annonce

Pas de date de sortie ou de détails à propos de cette future offre

Plus rien n’arrête Free. Après le lancement de sa Freebox Ultra aux belles caractéristiques et débits impressionnants, l’opérateur confirme l’existence d’une nouvelle box équipée de la 5G. Elle rejoindra l’offre 4G disponible dans certaines zones du territoire.

Free confirme qu’une box 5G arrive prochainement

On ne peut pas faire plus officiel puisque le compte officiel de réseau Free l’annonce à demi-mot en réponse à un utilisateur sur X. L’opérateur va lancer sa box 5G qui va permettre aux personnes où l’Internet fixe n’est pas disponible d’en profiter. Ne vous attendez pas à un nom, un prix ou une date, l’entreprise confirme son existence via des emojis en forme de fusées, c’est tout. Comme le rappelle Univers Freebox, ces symboles signifient que le lancement approche.

🚀🚀🚀🚀🚀 — Free 1337 (@Free_1337) February 21, 2024

Pour le moment, seule la 4G+ avec 250 Go de données/mois est facturée 29,99 euros/mois par Free. On ignore si la formule 5G sera plus coûteuse même si le réseau a largement été déployé sur notre territoire – suffisamment pour envisager la 6G d’ici quelques années avec le lancement d’un premier satellite. Connaissant la politique tarifaire de Free, un prix agressif n’étonnerait guère.

Bouygues a aussi lancé sa box 5G illimité

Plusieurs opérateurs ont lancé une offre box 4G comme Bouygues avec sa 4G illimité à 36,99 euros/mois, SFR avec 200 Go de données 4G à 34,99 euros/mois ou encore Orange avec 200 Go de de données 4G à 38,99 euros/mois. Quant à la 5G, Bouygues propose également sa box 5G illimité à 49,99 euros/mois. On imagine que Free proposera la sienne pour moins cher que chez le frère de TF1.

Du moins si l’on se base sur la position du patron de Free, Xavier Niel, qui promet de ne pas augmenter ses tarifs face à l’inflation. La Commission économique du Sénat lui avait reproché cette politique, ce qui a agacé le milliardaire lors de son audition. Il faudra guetter les futures annonces de l’opérateur réputé pour ses prix très agressif.