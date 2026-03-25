Freebox : cette option est à réactiver d’urgence pour éviter les dépenses inattendues

Un changement discret a été apporté dans l’espace abonné de votre Freebox. Un mécanisme permettant de se protéger contre les achats non désirés doit désormais être réactivé manuellement. On vous explique.

© Jason Filankembo / Tom’s Guide

Lorsque les abonnés Freebox lancent leur décodeur TV, ils peuvent accéder à l’ensemble des chaînes et des services de streaming inclus dans leur abonnement. Evidemment, tout le reste engendrera des frais supplémentaires, que ce soit des souscriptions pour des plateformes de SVOD, des locations et des achats de films, des options ou encore des abonnements à des chaînes ou des bouquets payants.

Le FAI a notamment mis en place le code achat à quatre chiffres que vous devez configurer. Jusqu’alors, celui-ci devait être systématiquement saisi pour valider chaque transaction, constituant un garde-fou efficace, notamment dans les foyers avec des enfants malicieux susceptibles d’effectuer des achats à votre insu.

⚠️ Abonnés Freebox ⚠️



Avant, le code achat était activé par défaut pour tout achat (VOD, abonnements, chaîne, etc)



Depuis le 20/03 pour les anciens et nouveaux abonnés, le code achat n’est plus systématiquement demandé !



RDV dans l’espace abonné rubrique TV pour le réactiver ! pic.twitter.com/gOj8Ptltg3 — Tiino-X83 (@TiinoX83) March 24, 2026

Comment réactiver la demande du code achat sur votre Freebox ?

Toujours bien rencardé sur les nouveautés Freebox, Tiino-X83 révèle sur X que le code achat n’est plus activé par défaut depuis le 20 mars. Conséquence, il n’est plus demandé systématiquement aux nouveaux et aux anciens abonnés lors d’une transaction. Pour éviter les mauvaises surprises sur la facture, il est donc vivement recommandé de le réactiver dans l’espace abonné de votre Freebox. Pour ce faire :

Connectez-vous à votre espace abonné.

Ouvrez l’onglet TV .

. Cliquez sur Gérer mes codes TV dans la section Gérer mes services TV .

dans la section . Sélectionnez Oui pour toujours demander le code achat.

pour toujours demander le code achat. Cliquez enfin sur le bouton Valider la modification.

Dans le reste de l’actualité récente autour de l’opérateur, certains abonnés ont eu la bonne surprise de se voir offrir l’accès à Canal+ La Chaîne pendant un an. Par ailleurs, le FAI a annoncé la disparition programmée de l’application Freebox Connect.