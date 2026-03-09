Canal+ gratuit pendant un an pour certains abonnés Freebox : voici qui est éligible

Certains abonnés Freebox peuvent bénéficier gratuitement de Canal+ La Chaîne pour une durée de 12 mois, le tout sans engagement. L’occasion pour les Freenautes concernés de profiter de la programmation de la chaîne cryptée sans rien débourser.

Free propose régulièrement des cadeaux à ses abonnés. Un moyen de les gâter tout en tentant d’attirer d’éventuels nouveaux clients. Source très fiable sur les informations relatives au FAI, Tiino-X83 révèle que certains abonnés Freebox peuvent profiter de Canal+ La Chaîne gratuitement pendant un an. Visiblement, ce sont les utilisateurs de la Delta qui sont concernés par cette offre accessible sans engagement.

Free n’a pas communiqué officiellement sur cette opération dont les contours restent flous, certains abonnés Freebox Delta ayant confié sur X ne pas y avoir accès. Les utilisateurs concernés pourront visionner en direct la chaîne Canal+ et accéder aux programmes en replay (avec publicités) sans débourser le moindre centime.

🎁 Cadeau pour les abonnés Freebox !



Certains abonnés Delta (à vérif pour autres Freebox) se voient proposer Canal+ La Chaîne gratuitement pdt 1 an !



N’hésitez pas à indiquer via les réponses si vous êtes éligible quel modèle de Freebox vous avez !



Merci @Aiakos_deGaruda ! pic.twitter.com/HacJeLIxDI — Tiino-X83 (@TiinoX83) March 6, 2026

Comment regarder gratuitement Canal+ sur votre Freeboox Delta ?

L’offre s’arrêtera automatiquement au terme des 12 mois. Vous n’aurez donc théoriquement aucune manipulation à faire si vous ne souhaitez pas prolonger l’aventure à l’issue de l’opération. Pour vérifier votre éligibilité et activer l’offre, il vous suffit d’aller dans votre espace personnel, section TV > Canal+. Voici comment cela se présente sur le site Web de l’opérateur :

Si l’offre est disponible, vous verrez le message suivant : “Exceptionnellement pour vous, profitez avec votre abonnement de Canal+ La Chaîne inclus 12 mois, puis prendra fin automatiquement”. Il ne vous restera alors plus qu’à cliquer sur le bouton rouge “Choisir cette offre” pour commencer à en profiter gratuitement.

Sur Canal+ La Chaîne, vous pouvez visionner des films récents, des séries primées mais aussi les émissions et les créations originales de la chaîne cryptée. Les amateurs de sport auront tout loisir de regarder l’affiche principale de Ligue des champions, deux matchs par journée de Top 14, un match par journée de Premier League sans oublier les Grands Prix de Formule 1 et de Moto GP.

Pour rappel, la chaîne Canal+ est incluse gratuitement avec l’abonnement Freebox Ultra.