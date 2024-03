Samsung Galaxy A55 pas cher : où acheter le smartphone au meilleur prix ? 

©Samsung

Le nouveau Samsung Galaxy A55 s’annonce comme le digne successeur du très réussi A54. Le fabricant nous propose un produit avec un tarif maîtrisé aux environs de 500 euros et qui dispose d’une solide fiche technique. D’ailleurs, ce dernier a été annoncé en même temps que le A35 disponible à un tarif moindre. Dans tous les cas, les précommandes pour ce smartphone de milieu de gamme sont ouvertes et il est possible de profiter d’offres très intéressantes. Découvrez où acheter le Galaxy A55 5G moins cher et au meilleur prix.

💰 Où précommander le Samsung Galaxy A55 au meilleur prix ?

Précommander le Galaxy A55 (128 Go)

Précommander le Galaxy A55 (256 Go)

Ce Galaxy A55 5G se décline dans deux versions différentes avec des tarifs très similaires. Voici les prix officiels de ces nouveaux smartphones.

Samsung Galaxy A55 (128 Go) à 499 €

Samsung Galaxy A55 (256 Go) à 549 €

Avant toute chose, il est bon de noter que le modèle avec 256 Go est actuellement proposé au prix de 519 euros à la Fnac. Soit une économie de 30 euros, qui rapproche son prix de la version 128 Go.



Dans tous les cas, Samsung propose sur son site une offre intéressante pour les personnes réalisant une précommande. En effet, une paire de Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 euros est offerte ,et cela peu importe la version sélectionnée. De même, la marque propose 50 euros de remise supplémentaire pour la reprise de votre ancien mobile. Enfin, l’offre avec les écouteurs offerts est également valable chez les revendeurs spécialisés comme la Fnac ou Boulanger. Pour finir, cet appareil est disponible dans 4 coloris : Bleu, Bleu nuit, Lilas et Lime (jaune).

📲 Quelle est la fiche technique du Samsung Galaxy A55 ?

La fiche technique du Galaxy A55 a été améliorée par rapport à son prédécesseur, le Samsung A54. De plus, sa dalle est légèrement plus grande et il offre un peu plus de puissance. Dans tous les cas, le fabricant à cette année encore fait le choix d’un processeur maison Exynos. Voici tout ce qu’il faut avoir sur ce Samsung Galaxy A55.

Écran : Super Amoled de 6,6 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz (FHD+)

Super Amoled de 6,6 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz (FHD+) Processeur : Exynos 1480 cadencé à 2,75 GHz

Exynos 1480 cadencé à 2,75 GHz Stockage : 128 ou 256 Go

128 ou 256 Go Port microSD : oui

oui Mémoire vive : 8 Go de ram

8 Go de ram Batterie : 5000 mAh

5000 mAh Module photo : capteur 50 et 12 Mpx à l’arrière et capteur 5 Mpx à l’avant

capteur 50 et 12 Mpx à l’arrière et capteur 5 Mpx à l’avant OS : One UI 7 (basé su Android 14)

One UI 7 (basé su Android 14) Certification : IP67

IP67 Dimensions : 161,1 x 77,4 x 8,25 mm

161,1 x 77,4 x 8,25 mm Poids : 213 grammes

