One UI 8.5 se déploie, voici quand la mise à jour arrivera sur votre Samsung Galaxy

Après les Galaxy S26, One UI 8.5 s’apprête enfin à déferler sur d’autres modèles. Les mises à jour stables de l’OS arriveront prochainement sur les anciens Samsung Galaxy. Un déploiement qui sera progressif.

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One UI 8.5 permet d’apporter plusieurs nouveautés intéressantes sur votre Samsung Galaxy. Comme à l’accoutumée, ce sont les nouveaux flagships, les Galaxy S26, qui ont été servis en premier. Pendant ce temps, le programme bêta suit son cours et les modèles plus anciens commenceront bientôt à être éligibles à la version stable de la nouvelle surcouche.

Si Samsung ne dévoile pas de calendrier par modèle, les médias spécialisés donnent plusieurs estimations logiques pour le déploiement qui sera comme toujours progressif. La version stable de One UI 8.5 pour la gamme S25 a notamment été repérée sur les serveurs de Samsung, preuve que les détenteurs des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra devraient y avoir droit dans les prochains jours.

Quand sera déployé One UI 8.5 sur votre smartphone Galaxy ?

Par ailleurs, le programme bêta a été étendu la semaine dernière aux Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7. Les deux modèles pliables devraient ainsi logiquement être éligibles dans les prochaines semaines. La surcouche serait ensuite déployée progressivement sur les téléphones plus anciens des séries S, Tab S et Z, à commencer par les S24.

Les smartphones de milieu de gamme des gammes A, F et M pourraient recevoir One UI 8.5 au cours du deuxième trimestre, selon le calendrier habituel adopté par Samsung. Enfin, les appareils Galaxy d’entrée de gamme, qu’il s’agisse de smartphones ou de tablettes, devraient être servis entre le deuxième et le troisième trimestre 2026.

Pour vous aider à y voir plus clair, le site Sammy Fans a dressé une feuille de route provisoire de l’arrivée de la mise à jour stable :

Première vague (mars/avril) :

Série S25

Z Fold 7, Z Flip 7

Seconde vague (avril/mai)

Série S24

Z Fold 6 et Z Flip 6

Série Tab S11

Troisième vague (mai/juin)

Série S23

Série S22

A56, A36

Série Tab S10

Certains modèles des séries Galaxy A, M et F

Quatrième vague (du 2e au 3e trimestre)

Certains modèles des séries Galaxy A, M et F

Pendant ce temps, One UI 9, la future surcouche basée sur Android 17, se prépare déjà en coulisses.