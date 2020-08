Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy Tab S7 : certains utilisateurs sont touchés par le bug de l’écran vert

Le fameux bug de l’écran vert est de retour sur les nouveaux appareils de Samsung. Des utilisateurs du Galaxy Note 20, de la Galaxy Tab S7 et de la Galaxy Tab S7+ ont effectivement rapporté que l’écran de leur smartphone ou tablette virait étrangement au vert.

Crédit : Samsung

Samsung n’en a toujours pas fini avec ce problème de teinte d’écran qui ne semble pas avoir été corrigé. En effet, nous vous rapportons le mois dernier que certains utilisateurs du Galaxy Note 9 se plaignaient de leur écran qui proposait un affichage jaunâtre / verdâtre depuis l’installation de la mise à jour du mois de mars. Le problème que nous vous décrivons aujourd’hui est très similaire. Le Galaxy Note 20 Ultra, la Galaxy Tab S7 et la Galaxy Tab S7+ sont les nouvelles victimes de ce bug très désagréable pour les utilisateurs. L’écran de ces appareils affiche une teinte verte lorsque la luminosité descend en dessous d’un certain seuil.

D’où vient ce bug d’écran vert touchant de plus en plus de smartphones ?

Au début de l’année, quelques Galaxy S20 souffraient de ce même bug d’affichage. Bien qu’il soit toujours inexpliqué, plusieurs théories avaient fait surface. Certains pensaient qu’il était causé par les puces Exynos de Samsung ou même par les pilotes des écrans Super AMOLED. Le seul point positif de la présence du bug d’écran vert sur les Galaxy Note 20 et les Tab S7 est qu’il permet de réfuter ces deux théories.

En effet, les appareils impactés sont équipés cette fois-ci des puces Snapdragon de Qualcomm. De plus, la nouvelle tablette de Samsung utilise non pas un écran Super AMOLED, mais un écran LCD. Pour tenter d’expliquer l’origine de l’écran vert, il faut d’abord trouver le point commun entre les trois appareils de Samsung (S20, Note 20 Ultra et Tab S7).

Le seul qui vient à l’esprit est la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Et encore, le Galaxy Note 20 Ultra utilise une nouvelle technologie d’affichage qui est un rafraîchissement adaptatif allant de 10 à 120 Hz. Si vous vous souvenez, l’iPhone 11 a connu ce même dysfonctionnement qui a pu être corrigé dans une mise à jour d’iOS. Nous ne pouvons donc pas vraiment déterminer avec certitude ce qui est à l’origine du bug de l’écran vert qui semble se populariser ces derniers temps. En tous cas, il devrait pouvoir être résolu avec une mise à jour du firmware. Samsung n’a encore rien communiqué officiellement au sujet de ce problème.

Source : SlashGear