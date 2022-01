Galaxy S22 : voici à quoi devraient ressembler les futurs flagships de Samsung

La sortie des Samsung Galaxy S22 se rapproche inexorablement. Et au milieu des nombreuses fuites, le vidéaste Unbox Therapy vient de poster une vidéo où il dévoile le design supposé des futurs flagships.

Le design supposé des Galaxy S22 (Crédits : Capture d’écran Unbox Therapy)

La présentation des Samsung Galaxy S22 est imminente. Pour mémoire, le S21 avait été dévoilé au milieu du mois de janvier 2021 mais la firme a généralement pour habitude de dévoiler sa gamme en février. Vous l’aurez compris, le constructeur ne devrait plus tarder à lever le voile sur ses flagships. Et les rumeurs autour de leurs caractéristiques et de leur design s’intensifient.

La chaîne YouTube Unbox Therapy vient ainsi de poster une vidéo où elle dévoile des unités factices des prochains smartphones. Vidéo qui a été rapidement supprimée par le vidéaste. Une preuve que les designs rapportés se rapprochent sensiblement de la réalité ? Ils confirment en tout cas les fuites dévoilées ces derniers mois. Sachez en tout cas que la vidéo supprimée a été partagée dans la foulée sur d’autres chaînes (voir en fin d’article).

Un Galaxy S22 Ultra façon Galaxy Note

Ce n’est évidemment pas la première fois que des rendus de Galaxy S22 sont divulgués en ligne. Le leaker OnLeaks avait notamment partagé des images similaires le mois dernier. En novembre, c’était le site LetsGoDigital qui se faisait l’écho de plusieurs rendus dévoilant les contours des S22 et S22+. Ces derniers se rapprochent d’ailleurs de ceux révélés par Unbox Therapy. En l’occurrence, les S22 et S22+ semblent avoir un design très similaire à celui de ses prédécesseurs.

On retient notamment le triple module photo dorsal protubérant dans le coin supérieur gauche qui rappelle celui du S21. Selon les dernières indiscrétions, tous deux bénéficieraient d’un capteur principal de 50 mégapixels. Côté taille, le S22 serait affublé d’un écran de 6,1 pouces (un tantinet plus petit que les 6,2 pouces du S21). Quant au S22+, il devrait arborer une dalle de 6,55 pouces (contre 6,7 pouces pour le S21+). C’est peu ou prou ce que nous avait révélé le leaker Ice Universe au sujet de la taille des Galaxy S22.

Le S22 Ultra dévoilé par Unbox Therapy reprend quant à lui le design du Galaxy Note avec ses coins en angle droit et son support dédié au stylet S Pen. De quoi confirmer un rendu du leaker Evan Blass publié le mois dernier. Contrairement à ses petits frères, il embarque un quadruple module photo non-protubérant. Comme le rapporte The Verge, il serait composé d’un capteur grand-angle de 108 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, d’un téléobjectif 3x et d’un périscope de 10 mégapixels chacun.

Pour rappel, Samsung aurait opté pour des dos en verre sur ses trois smartphones Galaxy S22.