Galaxy S24 : son IA peut traduire vos appels en temps réel et transformer vos photos

© Samsung

Les nouveaux smartphones de Samsung étaient particulièrement attendus, alors que l’iPhone 15 d’Apple fait le bonheur des fans de la marque à la pomme depuis quelques mois. Ce 17 janvier, lors de l’événement Samsung Galaxy Unpacked organisé à San Jose, le constructeur coréen a enfin dévoilé officiellement son nouveau flagship.

Les Samsung Galaxy S24 embarquent plusieurs nouveautés marquantes, dont le très attendu Galaxy AI. Grâce à l’intelligence artificielle générative, les smartphones proposent de nombreuses fonctionnalités innovantes. Petit tour d’horizon des capacités de l’IA conçue par Samsung.

Samsung présente Galaxy AI, l’intelligence artificielle générative du S24

Grâce à la fonction AI Live Translate Call de Galaxy AI, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra peuvent traduire en temps réel un appel lorsque votre contact parle dans une langue étrangère. Étant donné que le traducteur est intégré nativement à la fonction d’appel, vous n’avez pas besoin de télécharger d’applications tierces.

Lors de l’événement, une démonstration montrait un homme réserver une table au restaurant en espagnol, puis le traducteur relayer le message en anglais à son interlocutrice.

Bonne nouvelle, la traduction fonctionne aussi lors des communications écrites dans Messenger, Whatsapp ou encore Instagram. Une simple pression sur bouton suffit pour passer à une des 13 langues reconnues.

© Samsung/ Xavier Regord

En novembre dernier, la firme précisait que « la disponibilité de cette fonctionnalité peut varier en fonction de l’appareil ou du pays/de la région » dans son communiqué sur Galaxy AI. Désormais, on sait que les consommateurs pourront en profiter en France, puisque notre langue est prise en charge.

Samsung intègre également une fonction appelée « entourer pour chercher » au S24. Celle-ci fonctionne un peu comme Google Lens, en vous donnant des informations sur un objet ou une personne affichée. Vous n’avez qu’à sélectionner l’élément voulu sur votre écran et le tour est joué. Là encore, l’intégration de la technologie créée avec Google est native via One UI.

En outre, « Transcript Assist » peut aussi vous résumer un long texte en quelques phrases, que celui-ci soit en français ou dans une langue étrangère. L’assistant est capable de résumer le contenu de pages web, mais aussi de notes et d’enregistrements vocaux.

Grâce à Galaxy AI, tous les smartphones, et pas seulement le S24 Ultra équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3, offrent un outil de retouche photo perfectionné. Si vous n’êtes pas un expert dans ce domaine, l’IA vous fera des suggestions de modifications à apporter à vos clichés. Les retouches elles-mêmes seront plutôt innovantes.

Vous pourrez notamment supprimer des reflets dans une vitre ou encore élargir le cadrage en étendant le paysage aux extrémités d’une image. En maintenant un élément d’une photo, il est même possible de le détourer et de le déplacer où vous le souhaitez. En résumé, voici les nouvelles fonctionnalités apportées par Galaxy AI :

Traduction d’appel en temps réel

Traduction de conversation écrites, y compris sur WhatsApp, Facebook et Instagram

Nouvelles options de retouches photo (suppression des reflets, déplacer un élement sur l’image)

Assistant type Google Lens pour avoir des informations sur un objet ou une personne

Rappelons que côté photo, seul le S24 Ultra profite de nouveautés. L’équipement photo des Galaxy S24 et S24+ est le même que celui des Galaxy S23 et Galaxy S23+. Au moins, le Galaxy S24 possède un prix de lancement plus bas que son aîné.