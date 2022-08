Samsung Unpacked : une gigantesque fuite révèle TOUT ce que la firme prévoit de dévoiler

Galaxy Z Flip 4 © Samsung

Une semaine seulement avant le prochain événement Galaxy Unpacked 2022 qui aura lieu le 10 août à 15 heures, tous les produits Samsung à venir viennent d’être divulgués en ligne. L’informateur réputé Evan Blass (@evleaks) a publié des rendus de presse en haute résolution du Galaxy Z Flip 4, du Galaxy Z Fold 4, de la Galaxy Watch 5, de la Galaxy Watch 5 Pro et des Galaxy Buds 2 Pro dans toutes leurs variantes de couleurs.

Une fuite massive révèle tous les nouveaux produits Samsung à venir

Ainsi, le Galaxy Z Flip 4 existera en noir, violet bora, bleu clair et rose doré. Le téléphone ressemble beaucoup à son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 3. Le Galaxy Z Fold 4 sera disponible en beige crème, noir et gris. Ni la disposition de la caméra ni son design ne semblent avoir changé. Cependant, les rumeurs pointent vers un corps plus mince et plus léger. Il devrait également comporter des caméras améliorées.

La Galaxy Watch 5 Pro succèdera à la Galaxy Watch 4 Classic. Elle devrait offrir une autonomie de 3 jours. Elle disposerait de la charge sans fil en 10 W et pourrait être rechargée jusqu’à 45 % en 30 minutes, selon les rumeurs. La Galaxy Watch 5 sera disponible dans au moins six couleurs : Bora Purple, Graphite, Grey, Light Blue, Pink Gold et White. Bien que la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro aient des bracelets de taille standard, Samsung proposera des bracelets de remplacement officiels pour ses prochaines montres.

Les Galaxy Buds 2 Pro, remplaçants des Galaxy Buds Pro que nous avions testés ici, seront disponibles en seulement trois couleurs : Noir, Bora Purple et Blanc. Ces écouteurs devraient offrir l’Adaptive ANC (Active Noise Cancellation), une qualité audio améliorée et une durée de vie de la batterie légèrement plus longue.

Découvrez tous les rendus ci-dessous.

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Watch Pro 5

Galaxy Watch 5

Bracelets Watch 5

Galaxy Buds 2 Pro

Source : Evan Blass