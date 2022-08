Game of Thrones : pourquoi les Targaryen se marient entre eux ?

Le mariage est justifié par une doctrine – Crédit : Warner Bros.

House of the Dragon débute à peine mais passionne déjà les fans de Game of Thrones. Il faut dire que la série promet énormément avec un premier épisode réussi malgré des plantages chez HBO Max. L’intrigue suit la Maison Targaryen avant les événements de la Danse des Dragons, une guerre civile extrêmement violente. Une lignée dans laquelle les membres se marient entre eux. Mais pourquoi donc ?

Attention, les lignes à suivre dévoilent des éléments de l’intrigue de House of the Dragon !

À lire > House of the Dragon : une scène violente défendue par les créateurs

La « Doctrine de l’Exceptionnalisme » instaurée par le roi Jaehaerys

Le mariage entre membres d’une même famille est une composante centrale de la Maison Targaryen. Dans House of the Dragon, le roi Viserys est marié à sa cousine Aemma Arryn. Son prédécesseur, le roi Jaehaerys l, connaît un long mariage avec sa sœur, la reine Alysanne. Les exemples pullulent dans la mythologie de Game of Thrones. Vous vous en doutez, les membres du clan se reproduisent entre eux pour… préserver la pureté du « sang du dragon » comme on l’apprend dans Feu et Sang de George R. R. Martin.

Pour les Targaryen, cette pureté les rend au-dessus des autres même si l’inceste reste une pratique inconfortable. Mais petite astuce, le roi Jaehaerys a promulgué une ordonnance appelée « Doctrine de l’Exceptionnalisme ». Cette doctrine sous-entend que si les Sept Dieux ont reçu l’humanité, les êtres restent hiérarchiquement différents. Les Targaryen représenteraient une race pure par leur beauté naturelle et le fait qu’ils ne soient jamais malades. De quoi justifier les mariages incestueux.

L’inceste reste une abomination chez les Lannister

Une relation incestueuse connue des fans – Crédit : Warner Bros.

La Maison Lannister ne profite pas d’une aussi bonne réception de cette pratique que les Targaryen. Descendants des Andals, l’inceste reste donc un pêché pour les Sept Dieux. Toute forme de vie résultant de ces relations sont considérées comme une abomination. Voilà pourquoi Cersei et Jaime Lannister couvrent la nature de Joffrey Baratheon.

Source : ScreenRant