Game Of Thrones : Sean Bean (Ned Stark) vient seulement d’apprendre comment se termine la série

Sean Bean, qui incarnait le gouverneur du Nord Ned Stark dans la série Games Of Thrones, n’a jamais pris le temps de suivre la fin des aventures de sa famille fictive. C’est dans une interview récente que l’acteur a appris ce que les Stark étaient devenus à l’issue de la saison 8.

Sean Bean dans le rôle de Ned Stark – Crédit : HBO

Lorsqu’un journaliste du Times a évoqué auprès de Bean le destin d’Arya, Sansa et Bran, l’acteur a semblé surpris, mais content de ce dénouement. « Donc Winterfell est resté indépendant ? Oh, tant mieux pour eux. ». A-t-il répondu. Sean Bean ne s’est pas montré plus curieux, mais il est au moins plus satisfait que la plupart des fans, qui ont tant critiqué le final de Game Of Thrones. En tant que patriarche de la famille Stark, il a de quoi être content. Bran est en effet devenu Roi de Westeros et Sansa Reine du Nord.

Sean Bean n’a vu que la première saison de Game Of Thrones

Étonnamment, Sean Bean n’a pas seulement manqué la saison 8 de Games Of Thrones. Il a confié avoir arrêté de regarder la série après la mort de son personnage. Pour rappel, Ned Stark meurt décapité dès le neuvième épisode de la saison 1 de Games Of Thrones. L’acteur ne semble donc pas être un grand fan du show. Peut-être a-t-il été frustré de mourir à l’écran pour la 17ème fois de sa carrière. Parmi ses morts les plus célèbres, on compte notamment celle de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. L’acteur a néanmoins tourné la page et sera prochainement le protagoniste d’une nouvelle série carcérale de la BBC intitulée Time. On le retrouvera également bientôt dans la saison 2 du show Netflix Snowpiercer.

L’univers de Game Of Thrones sera quant à lui bientôt de retour sans Ned Stark, mais avec une pléthore de nouveaux personnages. HBO tourne en effet le spin-off House of the Dragon, centré sur l’histoire de la Maison Targaryen. Sa diffusion est prévue pour 2022.

Source : Gizmodo