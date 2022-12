Gants, chaussettes, vestes chauffants… c’est le moment de se faire un cadeau qui réchauffe !

Crédit G-Heat

Que vous soyez motard, cycliste ou simple piéton, il suffit de mettre le nez dehors pour se rendre compte que les températures sont proches de zéro et le froid mordant. Et vu les prix de l’énergie qui flambent, même à l’intérieur, ce type de vêtement pourrait devenir très utile.

C’est donc un bon moment pour acquérir des vêtements chauffants et G-Heat, le leader du domaine, possède une gamme complète qui pourrait bien vous aider à traverser l’hiver en douceur, quelles que soient les températures.

Le fabricant dispose aussi d’une gamme pour les professionnels qui doivent travailler en extérieur pendant de longues heures.

Tous les modèles sont équipés d’une batterie très légère qui se remarque à peine et d’un bouton d’allumage qui permet aussi sur certains produits de choisir sur le niveau de chaleur que l’on souhaite obtenir (il existe 3 niveaux) selon que l’on est plus ou moins frileux. Pour les semelles chauffantes, par exemple, une télécommande est fournie.

La batterie amovible se recharge en USB et assure plusieurs heures d’autonomie. La durée variera bien sûr selon le réglage choisi et les températures extérieures. Pour ceux qui ne veulent pas tomber en panne, il est possible d’acquérir plusieurs batteries.

Tom’s Guide a négocié pour vous une réduction supplémentaire grâce au code promo : TOMSGUIDE.

10€ de remise dès 50 euros d’achat.

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

1 utilisation par personne.

Valable jusqu’au 23 décembre.

Les gants chauffants

Crédit : G-Heat

Premier point sensible en cas de froid, les mains. C’est pourquoi G-Heat propose une large gamme de gants adaptés à tous les usages que vous fassiez du vélo, de la moto, du ski, de la randonnée ou que vous cherchiez des sous-gants ou des gants étanches, il existe un modèle pour tous les cas de figure. Les prix vont de 109€ à 130€ environ.

Les chaussettes et semelles chauffantes

Crédit : G-Heat

Sur les chaussettes G-Heat, la batterie vient se placer tout en haut du mollet pour se faire oublier sous un pantalon. Elles sont idéales pour ceux qui restent de longues heures en extérieur ou même les personnes souffrant du syndrome de Raynaud, un trouble de la circulation du sang qui se ressent particulièrement dans les doigts et les orteils. Les prix vont de 89€ à 139€ pour les chaussettes et de 89€ à 119€ pour les semelles chauffantes.



Vestes et doudounes chauffants

Crédit : G-Heat

Si les extrémités, doigts et pieds, sont les premières exposées, le reste du corps n’échappe pas au froid. C’est pourquoi G-Heat propose également des vestes et des doudounes chauffantes. Elles offrent toutes plusieurs zones de chauffage et répondent à toutes les problématiques. Elles peuvent même s’avérer très utiles à ceux qui veulent plus de confort chez eux, si le chauffage a perdu quelques degrés. Les prix vont de 89€ à 179€.

