Garmin Vivoactive 4 la montre connectée passe à 189 €

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée à un prix accessible ? C’est le moment de profiter de cette belle offre chez Rue du Commerce. En effet, la montre Garmin Vivoactive 4 passe à 189 € au lieu de presque 300 € sur le site constructeur.

Montre Garmin Vivoactive 4 > 189 € chez Rue du Commerce

La montre connectée Garmin Vivoactive est à petit prix

Les montres Garmin sont idéales pour les sportifs, elles proposent en effet de nombreux atouts parfaits pour suivre les évolutions de vos sessions sportives. Si ce produit est susceptible de vous intéresser, c’est donc un bon plan à ne pas rater puisqu’elle passe actuellement à 189 €.

Avant de valider votre commande, vous avez certainement besoin d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques de cette montre Garmin. Sachez qu’elle permet un suivi sportif très poussé grâce à de nombreux capteurs. Lors de vos séances, vous pourrez connaître votre rythme cardiaque, la qualité de votre sommeil, votre taux d’oxygénation dans le sang et même votre niveau d’hydratation. Les sportifs seront intéressés de savoir qu’elle permet de s’adapter à plus de 20 sports : course à pied, vélo, natation, la marche, le golf, la musculation et encore bien d’autres.

Toutefois, si malgré toutes ces fonctionnalités, vous n’êtes pas convaincu par ce modèle, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures montres connectées.