Gemini pour les moins de 13 ans : progrès ou prise de risque ?

L’interaction entre l’intelligence artificielle et les enfants

Google s’apprête à écrire un nouveau chapitre dans l’évolution de l’intelligence artificielle en s’adressant cette fois à un public particulièrement sensible : les enfants de moins de 13 ans. À travers le déploiement d’une version adaptée de Gemini, la firme californienne ambitionne d’introduire l’intelligence artificielle dans l’univers éducatif et ludique des plus jeunes.

Les enfants pourront ainsi poser des questions, demander de l’aide pour leurs devoirs ou même faire appel à l’IA pour inventer des histoires. Le tout sera encadré par un système de contrôle parental censé garantir un usage sécurisé et adapté à leur âge.

L’annonce officielle a été communiquée directement aux parents par le biais d’un courriel adressé aux détenteurs de comptes Google supervisés. Dans ce message, Google informe que les applications Gemini seront prochainement accessibles aux enfants disposant de comptes contrôlés par leurs parents.

Quelles garanties pour un usage responsable ?

Si cette annonce suscite l’enthousiasme chez certains parents curieux de voir leurs enfants interagir avec une technologie de pointe, elle soulève également des interrogations légitimes. Des experts en développement cognitif et en éthique numérique mettent déjà en garde contre les effets potentiels d’une exposition précoce à l’intelligence artificielle. Ils soulignent l’importance de garder une distance critique face aux réponses générées par l’IA et d’éduquer les enfants à en faire un usage responsable, sans pour autant leur substituer le raisonnement humain.

Conscient des problèmes que l’IA peut poser à un public aussi jeune, Google a mis en place des restrictions supplémentaires par rapport à la version standard de Gemini. L’accès à cet assistant virtuel est exclusivement possible via l’adresse gemini.google.com ou via l’application mobile dédiée, disponible sur Android et iOS. Ce contrôle d’accès est renforcé par la plateforme Google Family Link, qui permet aux parents de gérer les autorisations. En cas de tentative d’accès non autorisée, un message s’affiche clairement : « Gemini n’est pas disponible pour votre compte ». Les parents sont également notifiés dès la première utilisation de Gemini par leurs enfants.

Cependant, même avec des garde-fous, Google invite les parents à une grande vigilance. Plusieurs avertissements doivent impérativement être partagés avec les enfants avant toute utilisation. Il s’agit d’abord de leur faire comprendre que Gemini n’est pas un être humain : il peut simuler une conversation, mais il ne ressent rien. Ensuite, il est essentiel que les réponses fournies par l’IA soient systématiquement vérifiées via d’autres sources fiables. En outre, il ne faut jamais saisir d’informations sensibles ou personnelles dans Gemini, et enfin, bien que filtré, le contenu généré pourrait parfois ne pas convenir aux plus jeunes.

Source : ZDNET