Protection des enfants sur internet : les solutions de contrôle parental par défaut souvent inefficaces

Crédit : Annie Spratt / Unsplash

Depuis le 13 juillet 2024, tous les constructeurs d’appareils électroniques connectés, dont les smartphones, ordinateurs, consoles de jeu ou encore smartwatches, ont l’obligation de mettre à disposition de leurs clients un système de contrôle parental. La loi précise que ces fonctionnalités doivent être accessibles et compréhensibles, pour que n’importe qui puisse les exploiter sans connaissance avancée.

Les limites du contrôle parental en local

Mais l’on constate bien trop souvent que les solutions proposées par défaut se révèlent inadaptées aux besoins des utilisateurs. Les marques proposent des systèmes de contrôle parental préinstallés très basiques, peu fournis en options, et qui s’adaptent finalement à peu de situations concrètes. Dans la plupart des scénarios, ils se montrent inutiles, car ils vont se montrer soit trop stricts et bloquer tous les contenus sans distinction, soit trop souples et ne rien bloquer.

L’un des principaux problèmes rencontrés par les fabricants est l’interdiction totale de la collecte de données des utilisateurs mineurs. Le contrôle parental doit donc être exécuté uniquement en local au niveau de l’appareil. Problème, la majorité des systèmes de contrôle parental actuels reposent sur le traitement de données envoyées sur les serveurs de ces solutions.

Par exemple, il devient impossible d’empêcher l’accès à certains jeux en ligne en fonction de l’âge de l’enfant, puisque les éditeurs ne peuvent pas connaître son âge sans récolter cette donnée. Et avec un fonctionnement en local, les parents ne peuvent plus surveiller leur enfant à distance en temps réel, que ce soit pour accepter le téléchargement d’une application ou modifier le temps d’écran autorisé.

Vous l’avez compris, le contrôle parental par défaut imposé par la loi est loin d’être performant. C’est pourquoi il est préférable de se tourner vers une solution plus complète et sécurisée pour protéger ses enfants en ligne. Kaspersky Safe Kids est l’un des meilleurs outils du marché. Il offre une protection adaptée à chaque tranche d’âge et une interface très visuelle et simple à prendre en main pour les parents.

On retrouve des fonctions comme la gestion du temps passé sur les écrans, le blocage d’applications et de sites web spécifiques et le filtrage web pour masquer les contenus inappropriés. Les parents peuvent aussi surveiller l’activité de leur enfant grâce à des rapports sur l’utilisation des applications, du web et de YouTube. Pour les plus petits, une fonction permet de localiser son enfant à tout moment grâce au suivi par GPS, de quoi soulager l’inquiétude de ne pas savoir où il se trouve.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Kaspersky.