Gmail devient intelligent grâce à Gemini 3, découvrez les nouvelles fonctionnalités

Image par gabrielle_cc de Pixabay

L’IA débarque dans votre boîte de réception

Google met en place des outils capables de composer automatiquement des courriers électroniques, de synthétiser des informations clés et de créer des listes de tâches, dans l’objectif d’optimiser la gestion journalière des messages et d’accroître la productivité.

Cette mise à jour constitue un tournant important pour Gmail, qui a gagné la préférence de plus de 3 milliards d’utilisateurs à travers le monde depuis son introduction il y a près de 22 ans. Les premières fonctionnalités basées sur l’IA seront accessibles uniquement en anglais aux États-Unis, avec un déploiement progressif dans d’autres langues et pays prévu dans les prochains mois.

Fini le stress de la boîte de réception

Parmi les nouveautés, Aide-moi à écrire constitue l’outil le plus visible. Il apprend le style d’écriture de l’utilisateur et propose en temps réel des suggestions pour améliorer les e-mails. Pour les abonnés payants des offres Pro et Ultra, Google introduit également des fonctions dérivées de ses AI Overviews, déjà présentes dans son moteur de recherche depuis 2023. Cette option permet de poser des questions directement dans Gmail et d’obtenir des réponses basées sur les contenus de la boîte de réception.

AI Inbox est une autre fonctionnalité prometteuse, actuellement testée auprès d’un nombre limité d’utilisateurs aux États-Unis. Elle passe en revue les messages pour suggérer des sujets à explorer et créer automatiquement des listes de tâches.

Toutes ces fonctions reposent sur Gemini 3, le dernier modèle d’IA développé par Google, déployé dans son moteur de recherche à la fin de l’année dernière. Cette technologie, destinée à rendre les outils de Google plus interactifs, a attiré une grande attention dans l’industrie, mais elle comporte des risques. Il arrive que les intelligences artificielles produisent des données erronées ou composent des messages inappropriés, mais les utilisateurs ont toujours l’option de vérifier et de désactiver ces caractéristiques.

La question de la confidentialité reste centrale

L’IA de Gmail doit analyser les habitudes et les contenus des utilisateurs pour fonctionner efficacement, mais Google assure que ces données ne serviront pas à entraîner Gemini et qu’elles sont protégées par des mesures de sécurité avancées.

Historiquement, Gmail avait déjà fait face à des critiques sur l’exploitation des informations des boîtes de réception pour diffuser des publicités ciblées, un débat aujourd’hui largement stabilisé.

Source : EuroNews