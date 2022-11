God of War Ragnarök s’offre une pub avec LeBron, Travolta et Stiller façon thérapie parent-enfant

À quelques jours de la sortie de God of War Ragnarök, Sony diffuse une publicité du jeu avec LeBron James, John Travolta et Ben Stiller. Les trois célébrités sont réunies avec leurs enfants pour une sorte de thérapie familiale.

Voilà une drôle de manière de faire de la publicité pour la sortie d’un jeu vidéo. Quelques jours avant l’arrivée de God of War Ragnarök sur PS4 et PS5, Sony a partagé une vidéo promotionnelle avec LeBron James, John Travolta et Ben Stiller. Ils sont tous les trois réunis avec leurs enfants pour une séance de thérapie parent-enfant. Cette vidéo intitulée « All Parents Can Relate » a été particulièrement bien reçue par les fans. Elle cumule déjà presque un million de vues moins de 24h après avoir été publiée.

Ben Stiller déguisé en Kratos © Sony

Dans God of War sorti en 2018, la relation entre Kratos et son fils Atreus joue un rôle important. Elle est même au cœur du jeu. God of War Ragnarök n’échappera pas à cette règle. On découvrira dans le jeu un Atreus devenu adolescent. Il aura donc des conflits avec son père, d’où la publicité façon thérapie parent-enfant. D’ailleurs, les dialogues d’Atreus ont dû être réenregistrés après la puberté de l’acteur et doubleur Sunny Suljic.

À lire aussi > God of War Ragnarök fuite 10 jours avant sa sortie, attention aux spoilers

LeBron James, John Travolta et Ben Stiller sont réunis avec leurs adolescents pour une thérapie familiale sur le thème de God of War

Dans la pub de God of War Ragnarök, Ben Stiller est déguisé en Kratos. Les trois pères discutent de la relation qu’ils ont avec leurs fils et fille. Les trois adolescents sont visiblement agacés par la thérapie familiale et n’hésitent donc pas à lancer des piques à leurs pères. Ben Stiller demande à John Travolta s’il a porté son costume de Kratos pour se rendre au marché. Travolta répond alors qu’il l’a fait et que les gens le pointaient du doigt pour dire à quel point il est un père extraordinaire.

LeBron James demande alors si le costume aide vraiment à être perçu comme un meilleur père. Ben Stiller réplique : « Euh, je ne sais pas. Est-ce que le costume t’aide vraiment quand tu joues au basket ? ». John Travolta rajoute que « c’est un costume » et LeBron a l’air perplexe.

Cette vidéo est tellement inattendue et étonnante qu’elle en devient drôle. Bon, elle ne va probablement pas servir à augmenter les ventes de God of War Ragnarök, mais elle fait en tout cas parler du jeu. Ce n’est pas la première fois que des publicités de jeux vidéo essaient de se montrer innovantes, mais le résultat n’est pas toujours au rendez-vous. La pub de God of War Ragnarök est quant à elle réussie. Sony a aussi diffusé une docu-série sur les coulisses du développement du jeu pour ceux qui veulent du contenu plus sérieux.

God of War Ragnarök sort le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4.

Source : CBR