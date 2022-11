God of War Ragnarök : ce cosplay de Kratos est très réaliste

La sortie de God of War Ragnarök sur PS4 et PS5 signe aussi l’arrivée de cosplays aussi extraordinaires les uns que les autres. Maul Cosplay qui est considéré comme l’un des meilleurs cosplayeurs au monde a partagé sa version de Kratos. Autant vous dire que le cosplay est extrêmement réaliste. Tous les détails du guerrier ont été pensés.

Le cosplay de Kratos dans God of War Ragnarök © @maul_cosplay / Twitter

Ce cosplay extraordinaire de Kratos a été réalisé en collaboration avec Santa Monica Studios et Sony. Maul Cosplay a aussi tagué Cory Barlog, le réalisateur de God of War, sur son post. Tout comme la pub avec LeBron, Travolta et Stiller façon thérapie parent-enfant, le cosplay de Kratos est une façon originale de promouvoir le jeu.

À lire aussi > God of War Ragnarök : les dialogues d’Atreus ont dû être réenregistrés après sa puberté

Ce cosplay de Kratos a commencé en 2020 avec la sculpture de son torse divin

Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous partagées par Maul Cosplay, l’armure de Kratos a été réalisée avec un niveau de détail très élevé. On voit bien tous les éléments en cuir et en métal de l’armure. Maul Cosplay a d’ailleurs remercié les artistes qui l’ont aidé à faire ce cosplay.

How it all started, sculpted this in clay in 2020 😁 pic.twitter.com/fl1HF2HeDX — Maul Cosplay (@maul_cosplay) November 7, 2022

Maul Cosplay a révélé que tout a commencé en 2020. Avant d’atteindre ce magnifique résultat, il avait d’abord réalisé une sculpture en argile du torse de Kratos pour avoir le physique divin du guerrier. D’ailleurs, Sony qui aussi diffusé une docu-série sur God of War Ragnarök a partagé sur son blog un guide officiel pour réaliser le cosplay de Kratos et Atreus. Un guide similaire avait été créé pour God of War en 2018, mais le nouveau est encore plus détaillé. Il a aussi été mis à jour pour refléter les nouvelles apparences des personnages, en particulier Atreus qui a grandi. Maul Cosplay a d’ailleurs partagé plusieurs images de son cosplay avec celui d’Atreus réalisé par Korriban Cosplay. Vous pouvez les retrouver ci-dessous.

En ce qui concerne Maul Cosplay, il est aussi connu pour avoir fait des cosplays de Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, Aquaman et Geralt de Riv de The Witcher 3 pour n’en citer que quelques-uns.

God of War Ragnarök est disponible depuis le 9 novembre sur PS4 et PS5.

Source : CBR