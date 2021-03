Godzilla vs Kong : le blockbuster devient malgré lui victime du #RestoreTheSnyderVerse

Sorti depuis quelques jours, Godzilla vs Kong a rapidement emballé les fans du monde entier. Mais malgré des critiques élogieuses, le film devient la victime collatérale du #RestoreTheSnyderVerse. Lancé la semaine passé, cet appel du pied à la Warner commence à semer la zizanie partout dans le monde. Alors pour se faire entendre, les fans n’hésitent plus à s’en prendre à Godzilla, à cause son étiquette Warner. Le MonsterVerse devient une cible de choix et les internautes ne semblent pas prêts à vouloir faire dans la demi-mesure pour obtenir gain de cause. Malgré les remontrances de Sarnoff, les inconditionnels de Snyder sont prêts à tout pour gagner la bataille.

Godzilla vs Kong devient la cible des défenseurs de Snyder – Crédit : Legendary

Alors pour ce faire, les militants ont décidé de faire baisser la note critique du film sur les sites spécialisés et de lâcher quelques commentaires assassins au passage. La guerre ne semble pas faiblir et les contre-attaques s’annoncent déjà sans pitié !

Qui veut la peau de Godzilla vs Kong ?

En quelques heures à peine, les fans viennent de réussir à faire baisser drastiquement la note de Godzilla vs Kong sur IMDb. Avec 44 critiques à une étoile, les internautes n’hésitent pas à expliquer leur note par le refus de Warner pour sauver le SnyderVerse. Mais les amoureux du choc des titans ne comptent pas se laisser faire. Bon nombre d’entre eux sont allés mettre d’excellents scores pour rétablir une note maximale. Certains défenseurs du SnyderVerse ont même décidé de ne pas céder au chantage et ont eux aussi mis des notes élogieuses pour revenir à l’équilibre.

Pour le moment, cette tentative d’attentat cinématographique semble donc bien vaine. D’autant plus que les fans les plus radicalisés ne sont intervenus que sur IMDb, oubliant les nombreuses autres plateformes pour faire entendre leur colère. Cela pourra encore évoluer dans les prochains jours, si d’autres partisans décident de s’en mêler. Mais pour l’heure, les audiences de Godzilla vs Kong ne semblent pas souffrir de ce pétard mouillé. Les annonces de Sarnoff ne sont clairement pas étrangères à ces attaques, mais la riposte n’a pas eu le succès escompté.

Warner ne semble en tout cas pas sensible à ces nombreuses tentatives d’intimidation. Il paraît désormais acquis que le studio ne changera ni ses plans, ni ses positions sur le sujet. Ce n’est pas la première fois que des spectateurs tentent d’anéantir un film pour exprimer leur position. Ce fut notamment le cas avec Captain Marvel, suite aux propos de Brie Larson.

Mais tout n’est pas encore fait ! Visiblement, les défenseurs de Snyder sont bien décidés à continuer la bataille. Reste à savoir s’ils trouveront un moyen imparable pour faire flancher la Warner. Mais, honnêtement, tout cela risque de finir par un fiasco retentissant.

Source : Screenrant