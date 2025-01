Google améliore Quick Share en ajoutant le partage par QR code

La fonctionnalité de partage rapide entre smartphones sous Android va ainsi devenir bien plus simple à utiliser : il suffira de scanner le QR code de partage, sans avoir besoin de paramétrer quoi que ce soit.

Tout comme les utilisateurs d’iPhone disposent de AirDrop, les utilisateurs de smartphones Android peuvent utiliser Quick Share pour partager leurs fichiers de manière rapide, ou presque (mais c’est sur le point de changer).

Quick Share est le nom du module de partage Android, il n’est pas limité aux appareils Samsung, il est compatible avec tous les appareils Android. D’abord connu sous le nom de Nearby Share et même “partage à proximité”, ce système fonctionne aussi bien d’Android vers Android que d’Android vers Windows ou macOS. Sur ce dernier point, les utilisateurs d’iPhone peuvent aussi partager leurs fichiers avec Windows.

Pour utiliser le module Quick Share, il suffit d’ouvrir le fichier que l’on souhaite partager, il peut s’agir d’une photo, d’une image, d’un document bureautique, d’un fichier PDF, etc. Il faut ensuite se rendre dans le menu en bas de l’écran (ou via le menu en haut à droite avec trois petits points) et choisir Partager.

Dans la liste de partage, vous verrez tous les modes habituels avec toutes les applications prises en charge. Faites défiler pour trouver “Services Google Quick Share”. Votre appareil recherche alors les autres appareils à proximité.

Et c’est là que les choses peuvent être compliquées. En effet, selon vos paramètres Quick Share, vous ne pourrez pas forcément partager vos fichiers avec n’importe qui. Et changer les paramètres peut être assez fastidieux. Heureusement, Google a développé une solution plus pratique : le QR code.

Le partage de fichier facilité par l’affichage d’un QR code !

Un nouveau bouton dans Quick Share va permettre aux utilisateurs qui partagent un fichier de générer un QR code au lieu de sélectionner un appareil à proximité.

Un nouveau bouton dans Quick Share va permettre aux utilisateurs qui partagent un fichier de générer un QR code au lieu de sélectionner un appareil à proximité. Il s’agit d’un moyen rapide et efficace pour contourner les paramètres de confidentialité, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de modifier les paramètres rapides pour trouver « tout le monde » à proximité. Il suffit de scanner le code QR sur l’appareil auquel vous souhaitez envoyer le fichier pour que les deux soient automatiquement liés.

Cette révolution va grandement faciliter le partage, surtout chez les utilisateurs qui ne sont pas à l’aise avec le paramétrage de leur smartphone.

Le QR Code génère un lien qui commence par https://quickshare.google/qrcode#key=. En cliquant sur ce lien dans le module de scan de QR code (Google Lens ou autre) la liaison Quick Share est établie et le transfert commence.

Google a ainsi communiqué sur la fonctionnalité : “Vos meilleures photos sont faites pour être partagées. Les QR codes de Quick Share facilitent le transfert de photos, de vidéos et de documents. Il vous suffit de sélectionner le fichier multimédia que vous souhaitez partager, d’appuyer sur le code QR et de demander à d’autres personnes de le scanner pour un transfert sécurisé. Il n’est pas nécessaire de les ajouter en tant que contact, de vérifier les appareils ou de modifier vos paramètres de partage.”

Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement et déjà accessible aux utilisateurs disposant de la version 24.49.33 des services Google Play. Si vous ne voyez pas encore l’option de partage par QR code il vous faudra attendre qu’elle soit également déployée sur votre appareil.